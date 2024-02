Rodríguez apuesta por aumentar el parque público de vivienda destinada al alquiler social o precio asequible

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha subrayado este viernes, durante una visita a las obras de construcción de una promoción de 36 viviendas de protección pública y energéticamente eficientes en Las Palmas de Gran Canaria, que el objetivo es incrementar el parque público de vivienda destinada a alquiler social o precio asequible porque las personas no se desarrollan plenamente si no tienen un techo bajo el que cobijarse.

"No hay vida si no hay vivienda y, por tanto, no hay tarea más importante que tengamos que abordar todas las administraciones públicas hoy, cuando este es el principal problema de los españoles y españolas", apostilló en declaraciones a los periodistas.

En este sentido, puso en valor el trabajo de la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, en cuanto a "dotar de más oferta pública, hacerlo a precios asequibles, para que no existan guetos y hacerlo además con altos estándares de calidad, buscando la eficiencia energética, la sostenibilidad, el ahorro de agua e incluso también la belleza para el futuro".

Rodríguez ha estado acompañada por la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, y el consejero de Obras Públicas y Vivienda del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, además del concejal de Planificación Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria, Mauricio Roque.

La ministra quiso recordar que en "lo peor de la pandemia", el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "decidió que no se quedaba encerrado en España, sino que salía a buscar fondos de recuperación, realmente lo que ha hecho, lo que ha conseguido es cambiar la vida de cientos de miles de personas en este país".

De este modo, apuntó que lo que "fue un sueño, una idea del presidente del Gobierno, hoy son viviendas asequibles" para las personas que más lo necesitan.

VIVIENDAS BREAM

Rodríguez ha visitado, junto al resto de autoridades, 36 viviendas de protección pública (VPP), energéticamente eficientes y actualmente en construcción, que ante los altos estándares de sostenibilidad del edificio, se pretende conseguir convertirlo en el primero en Canarias con sello de sostenibilidad BREAM.

Para estas viviendas en el Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoy se han destinado 4.224.785 euros, de los que el Ministerio de Vivienda ha aportado 1.726.570 euros (40,87%), transferidos en su totalidad, y el resto la comunidad autónoma. Los adjudicatarios pagarán un alquiler medio de 375 euros al mes.

Señaló que estas 36 viviendas de alquiler asequible son las primeras de las 1.000 que Darias se ha marcado como objetivo para este mandato, apuntando Rodríguez que de "un modo u otro" el Gobierno participará en la construcción de esas 1.000 viviendas asequible.