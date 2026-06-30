Rodríguez pide "generosidad" en el Congreso para sacar adelante el nuevo decreto de vivienda

Archivo - La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha pedido "generosidad" a los grupos políticos del Congreso de los Diputados para poder sacar adelante el nuevo decreto de vivienda que el Gobierno quiere presentar a la Cámara este mes de julio.

Así lo ha señalado en su visita a las obras del Nuevo Barrio Campamento, donde ha explicado que el Ministerio ya ha completado "todo" el trabajo que dependía exclusivamente del departamento y del Ejecutivo y que el texto se encuentra ya en fase de tramitación interna y negociación con los socios de Gobierno.

Así, ha señalado que el objetivo es aunar en un mismo documento todas las iniciativas de los grupos políticos que son "buenas" para resolver el problema y evitar que, como en anteriores ocasiones, se rechacen por "vetos cruzados".

"El Parlamento no se puede quedar al margen y mucho menos el Congreso de los Diputados puede permitirse ser un obstáculo", ha señalado, antes de reclamar "generosidad" a las distintas fuerzas parlamentarias.

La ministra ha explicado que el decreto incluirá medidas relacionadas con la regulación del mercado del alquiler residencial, la protección de los colectivos más vulnerables, la estabilidad de los contratos, la lucha contra los pisos turísticos --a los que se aplicaría un IVA del 21%-- y el impulso de un parque público de vivienda.

Asimismo, ha señalado que el texto incorporará medidas para agilizar desarrollos urbanísticos y facilitar la construcción de vivienda, por lo que ha definido la iniciativa como un "paquete amplio y transversal".

Según ha detallado, el Gobierno prevé concluir el texto "en los próximos días" y compartirlo posteriormente con los grupos parlamentarios antes de su remisión al Congreso.

Rodríguez ha defendido que el documento no debe entenderse como un texto del Gobierno, sino como una propuesta que "aúna demandas ciudadanas" y propuestas de distintas formaciones políticas.

"El acuerdo exigirá renuncias, pero creo que si lo logramos, conseguiremos la complicidad de una sociedad que hoy sufre", ha afirmado.

Con todo, ha señalado que confía en que el acuerdo es posible porque han incorporado en el documento "visiones de todos los grupos" pero que, si estos se siguen "empeñando en defender exclusivamente lo suyo", el acuerdo "no saldrá".

En este sentido, ha subrayado que hay grupos que se han mostrado "muy generosos" a la hora de asumir que van a tener que salir de sus máximos en algunas cuestiones, mientras que otros todavía "defienden mucho" su postura. "Espero que cuando se vean identificados en el texto mejoren esa posición", ha señalado.

Asimismo, ha indicado que los grupos van a tener tiempo de estudiar el texto antes de llevarlo al Congreso de los Diputados.