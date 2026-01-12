Sánchez "trabajará" con Sumar el decreto de incentivos a caseros ante sus críticas, pero defiende la norma

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una rueda de prensa tras recibir al primer ministro de Grecia, Kyriákos Mitsotákis, en La Moncloa, a 12 de enero de 2026, en Madrid (España). Los dos dirigentes han abordado las relaciones bilaterales y l - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este lunes que trabajará con su socio de Gobierno, Sumar, en el real decreto ley que incluye incentivos a caseros que no suban el precio del alquiler, después de que el grupo haya manifestado su rechazo frontal a la norma.

"Es un real decreto ley que vamos a aprobar en las próximas semanas y que vamos a trabajar todos los socios del gobierno, y evidentemente lo vamos a trabajar también con el socio de nuestro gobierno, el que pertenece también al Gobierno de coalición" ha apuntado Sánchez en rueda de prensa junto al primer ministro griego, Kyriákos Mitsotákis, tras reunirse en La Moncloa.

Pese a este debate el Gobierno de coalición puede tener, y también con los grupos parlamentarios, Sánchez se ha mostrado "convencido" de que los socios aprobarán esta norma "que es buena para la gente".

Dado que este año 1,6 millones de hogares deben revisar sus contratos de alquiler, el presidente ha defendido la necesidad de crear herramientas y políticas que permitan contener esa "revisión al alza desmesurada" que en muchos casos se puede producir.

Además, según ha argumentado el jefe del Ejecutivo, pese a que la ley de vivienda da palancas frenar el alza de la revisión de la vivienda, hay gobiernos autonómicos que se niegan a aplicarla.

Por ello, el Gobierno aprobará en las próximas semanas un real decreto ley que incluye una bonificación del 100% en el IRPF para los propietarios que renueven los contratos sin subir el precio a sus inquilinos, compensando lo que ganarían si lo incrementaran.

Según ha defendido el jefe del Ejecutivo, esta medida no enfrenta a propietarios y a inquilinos, sino que lo que hace es "unirlos en pos de un bien común que es la estabilidad, la prosperidad y la certidumbre" de muchas familias y de muchos jóvenes que necesitan ver renovados sus contratos de alquiler.