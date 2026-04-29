Savills suma 130.000 metros cuadrados de retail a su cartera bajo gestión en la península ibérica

Archivo - Plaza central Forum Madeira - SAVILLS - Archivo

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consultora inmobiliaria Savills ha incorporado a su cartera la gestión "integral" de cuatro activos propiedad de Castellana Properties, lo que supone sumar 130.000 metros cuadrados de superficie bruta alquilable (SBA) en Portugal y alcanzar un total de 2,2 millones de metros cuadrados bajo gestión y comercialización en toda la península ibérica.

Esta ampliación, según han indicado desde Savills, se enmarca en la estrategia de crecimiento de su área de retail, que apuesta por acompañar a los clientes en "todas las fases del ciclo de vida" de centros y parques comerciales. Con ello, la firma busca reforzar su propuesta de servicio integral tanto para propietarios como para inversores.

La directora de Savills Retail Services Iberia, Patricia Matias, ha señalado que la compañía ha ampliado su "alcance y equipo" al desplegar todos sus servicios en Portugal. Según la directiva, el objetivo es dar un "servicio integral en toda la península" para acompañar a sus clientes.

Tras esta operación, tal como han transmitido, la entidad consolida su posición como operador de servicios inmobiliarios para el sector retail a nivel Iberia. Actualmente, la compañía desarrolla su actividad en más de 30 localizaciones, incluyendo Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Lisboa, Oporto o Madeira.

En este sentido, Savills cuenta con un equipo de 120 profesionales especializados en asesoramiento, comercialización y gestión de centros y parques comerciales en España y Portugal.

Desde Savills han explicado que este crecimiento se apoya en "equipos locales" y en un "profundo conocimiento" del segmento retail a nivel global bajo un enfoque "homogéneo".