La Socimi tuTECHÔ adquiere a Banco Sabadell 23 viviendas para proyectos de inclusión residencial

Archivo - Recurso de llaves, firma de hipotecas sobre viviendas - UNSPLASH - Archivo

MADRID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La socimi cotizada de impacto social dedicada a poner la vivienda al servicio de las personas más vulnerables, tuTECHÔ, ha adquirido a Banco Sabadell un lote de su cartera de vivienda social, según ha informado la empresa a través de un comunicado.

En concreto, la operación incorpora 23 inmuebles al parque residencial de tuTECHÔ, permitiendo a la compañía superar los 500 inmuebles destinados a proyectos de inclusión residencial.

Las 23 viviendas incorporadas están actualmente vinculadas a proyectos desarrollados por 19 entidades sociales en 10 provincias españolas: Alicante, Asturias, Burgos, Cantabria, Castellón, Las Palmas, Madrid, Murcia, Valencia y Zaragoza.

Entre ellas se encuentran asociaciones de acogida, cooperativas de iniciativa social, fundaciones especializadas y otras organizaciones del tercer sector que trabajan con personas y familias en situación de vulnerabilidad.

A través de estos recursos residenciales, las entidades acompañan a personas migrantes, mujeres víctimas de violencia, jóvenes extutelados, personas con discapacidad, personas en procesos de recuperación y otros colectivos con dificultades de acceso a la vivienda, facilitándoles la estabilidad necesaria para avanzar hacia una vida autónoma.

"Superar los 500 inmuebles supone un hito muy importante para tuTECHÔ, pero lo verdaderamente relevante es que seguimos ampliando nuestra capacidad para apoyar a las entidades sociales y acompañar a más personas en sus procesos de inclusión y autonomía. Cada vivienda representa una oportunidad para construir un proyecto de vida estable", ha señalado la fundadora y presidenta de tuTECHÔ, Blanca Hernández.