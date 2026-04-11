Sumar acusa a Puigdemont de frenar el decreto de vivienda y achaca al PSOE falta de implicación para savarlo

El diputado de Sumar Alberto Ibáñez Mezquita durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 9 de abril de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha acusado a la cúpula de Junts de frenar el apoyo del partido independentista al decreto ley que incluye medidas en materia de vivienda como la prórroga de alquileres o la prohibición de desahucios, al tiempo que ha criticado la falta de implicación del PSOE en las negociaciones para salvarlo en la Cámara Baja.

Pese a las reticencias que mostraba el PSOE, Sumar logró que se aprobara en Consejo de Ministros un decreto ley con medidas en el ámbito de vivienda para intervenir este mercado y paliar la crisis habitacional que sufre el país.

Sin embargo, como todo decreto ley el texto tiene que ser convalidado en el Congreso en un plazo de treinta días y PP, Vox y Junts, partidos que forman mayoría absoluta en la Cámara Baja, ya han expresado su rechazo a la norma.

NO DA POR PERDIDA LA VOTACIÓN

Ibáñez, en declaraciones a 'Parlamento' de RNE recogidas por Europa Press, ha apuntado que "era evidente" que estos partidos iban a posicionarse en contra del texto, pero no ha dado por perdida la votación y ha remarcado que al grupo plurinacional ahora le toca "pelear" para salvarlo.

Y sobre si Junts se ha movido algo en su posición de rechazo, diputado de Compromís ha respondido que aunque hay que seguir trabajando para que los de Puigdemont apoyen el decreto, lo que hay que hacer es "que la cúpula de Junts no imponga una estrategia de lucha partidista con Aliança Catalana".

Asimismo, Ibáñez ha confirmado que el partido independentista ha leído el decreto e incluso tiene algunas apreciaciones técnicas al respecto, sobre todo teniendo en cuenta que en Cataluña ya se está aplicando la Ley de Vivienda y en la norma se recoge la posibilidad de que el inquilino pueda acogerse a una prórroga máxima de tres años al finalizar su contrato.

En lo que respecta al PSOE, el portavoz de Vivienda ha censurado que no se ha implicado en las negociaciones y que siempre va "pasos por detrás" en materia de vivienda. Eso sí, Ibáñez ha remarcado que Sumar no tiene por qué estar "tutelado" por el socio mayoritario del Gobierno y puede ser un "sujeto autónomo" que defienda sus iniciativas.

EL MINISTERIO SIEMPRE LLEGA TARDE

Además, el diputado valencianista ha subrayado que, a su juicio, las principales medidas progresistas de estos años de gobierno de coalición se han hecho cuando Sumar o Unidas Podemos han presionado al ala socialista del Ejecutivo para adoptar medidas que a priori no apoyan y con la prórroga de alquileres está pasando "exactamente lo mismo".

Otro ejemplo que ha expuesto Ibáñez ha sido la prohibición de la compra especulativa de vivienda, puesto que el PSOE se abstuvo en una proposición de ley que el propio Ibáñez defendió en el Congreso y la semana pasada el Gobierno licitó un estudio para ver si se puede limitar esa práctica.

"Es verdad que el PSOE en materia de vivienda siempre va varios pasos atrás. Primero, invisibilizan nuestras iniciativas, luego la ridiculiza y finalmente termina asumiéndolas y diciendo que había sido idea de Moncloa y del señor Pedro Sánchez. Pues que se pongan las pilas y que trabajen", ha rematado.

CONFÍA EN LA MOVILIZACIÓN CIUDADANA

Al ser preguntado sobre si confía en la movilización ciudadana para ejercer presión, Ibáñez ha respondido afirmativamente y ha asegurado que cada vez es más gente la que está tramitando sus prórrogas de alquiler y han enviado el respectivo burofax a su casero. "Esto quiere decir que la gente es consciente de esta medida y que es una medida buena, mayoritariamente aceptada", ha enfatizado Ibáñez.

Por último, el diputado de Compromís ha censurado que el PP no haya ni siquiera accedido a sentarse a negociar con Sumar en el marco del decreto, y ha aseverado que el partido de Alberto Núñez Feijóo está "completamente secuestrado por el fascismo".