Sumar pide a Isabel Rodríguez que tome nota del "desaire" del PP y pacte con la izquierda medidas en vivienda

El diputado de Compromís integrado en Sumar, Alberto Ibáñez, interviene durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, a 17 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Ananda Manjón - Europa Press

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha pedido este jueves a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que tome nota del "absoluto desaire" con el que, a su juicio, han recibido las comunidades gobernadas por el PP las propuestas planteadas por el Gobierno en la comisión sectorial del ramo y la ha animado a "girar hacia la izquierda" y a atreverse a adoptar medidas como intervenir el precio del alquiler.

La titular de Vivienda se ha reunido este jueves con las comunidades autónomas para analizar el nuevo Plan Estatal de Vivienda para el periodo 2026-2030, que el Gobierno plantea que esté dotado con 7.000 millones de euros, de los cuales el 60% los asumiría el Estado y el 40% restante las autonomías. Las comunidades autónomas del PP ya han avanzado su rechazado a este plan.

En este contexto, el diputado de Compromís integrado en Sumar ha señalado que "no existe posibilidad de un gran pacto de Estado de vivienda ante el desaire absoluto del PP". Por este motivo, ha aconsejado a Rodríguez virar hacia la izquierda en las políticas a desarrollar en esta materia.

Ibáñez ha apostillado, en declaraciones a los medios, que comparte con el PSOE su propuesta para blindar el parque público de vivienda y que así no se permita a las comunidades autónomas "mercantilizar la vivienda pública". Por este motivo, el diputado entiende que es el momento de cambiar la fiscalidad y prohibir la compra especulativa de vivienda y terminar con "chiringuitos" como las Socimis.