Turner y FlatironDragados (ACS), reconocidas entre las empresas líderes del sector en los rankings ENR

El consejero delegado Juan Santamaría Cases, durante la junta de accionistas de ACS, en Ifema Madrid, a 8 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

Turner y FlatironDragados, compañías del grupo ACS, han sido reconocidas entre las empresas líderes del sector en los últimos rankings de Engineering News-Record (ENR), según ha anunciado el grupo este viernes.

En concreto, por un lado, Turner ha sido elegida en el primer puesto en la lista ENR Top 400 Contractors, con lo que lidera esta categoría por sexto año consecutivo, y en ingresos por construcción y fabricación a nivel nacional.

Además, ha mejorado su posición tanto en la clasificación de los contratistas que operan a nivel internacional, gracias a su expansión en los mercados globales, como en la del sector de las telecomunicaciones, como parte de su "crecimiento continuo" en la construcción de tecnología avanzada y centros de datos.

Por otro lado, FlatironDragados se ha situado en el número uno en ingresos por transporte y obra pesada nacional y ha sido incluida entre las 25 principales empresas constructoras de la lista ENR Top 400, apunta la compañía española, que destaca que se trata de la primera clasificación de ENR para FlatironDragados como empresa totalmente integrada.

"Estas clasificaciones reflejan una ejecución disciplinada, excelencia técnica, innovación y sólidas alianzas, así como la dedicación de los equipos que llevan a cabo proyectos complejos en sectores que están dando forma a las comunidades y las economías de todo el mundo", ha afirmado el CEO del Grupo ACS, Juan Santamaría.

El consejero delegado ha resaltado asimismo que las filiales estadounidenses están "trabajando conjuntamente en grandes proyectos" que integran la experiencia en edificación, obra civil, transporte e infraestructuras para ofrecer "un mayor valor" a los clientes.