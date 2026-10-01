Uatae pide convalidar los decretos de vivienda, tras advertir del "doble alquiler" que soportan autónomos

Archivo - La secretaria general de la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE), María José Landaburu. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae) valora positivamente el avance que suponen las nuevas medidas incluidas en los dos decretos de vivienda y reclama su convalidación mañana en el Congreso.

Uatae espera que el aval de la Cámara Baja sirva como punto de partida para abordar una realidad que sigue fuera del debate sobre los alquileres, la de miles de autónomos que cada mes tienen que hacer frente a dos rentas, una para poder vivir y otra para poder trabajar.

La organización considera positivas medidas como la ampliación de la protección frente a los desahucios de personas vulnerables, la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones, la limitación extraordinaria de determinadas actualizaciones de renta o la posibilidad de ampliar contratos.

Para Uatae, son medidas que actúan sobre un problema que hace tiempo dejó de afectar únicamente a los hogares con menores ingresos para convertirse también en una cuestión determinante para la estabilidad económica de buena parte del trabajo autónomo.

Y es que el 49% de las personas autónomas consultadas afirmaron haberse encontrado con dificultades para alquilar una vivienda por el hecho de trabajar por cuenta propia, mientras que el 27% de quienes pagan el alquiler de un local consideraba que su coste suponía un lastre para el desarrollo de su actividad.