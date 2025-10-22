La UE alerta de que el alquiler se lleva el 74% del salario en Barcelona y Madrid, sólo superadas por Lisboa

Archivo - Un cartel que anuncia que se alquila una vivienda, a 16 de septiembre de 2025, en Madrid (España). El precio del alquiler subió un 8% en agosto en Madrid con respecto al mismo mes del año anterior y se sitúa en 21,64 euros por metro cuadrado, se - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

BRUSELAS 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Barcelona y Madrid son dos de las ciudades de la UE donde el alquiler se lleva un mayor porcentaje del salario, con un 74% en ambos casos, sólo superadas por Lisboa, donde los inquilinos deben destinar un 116% de su sueldo, según datos de un informe europeo sobre vivienda publicado este miércoles.

El documento, elaborado por los servicios de investigación del Consejo, llega en vísperas del primer debate sobre vivienda a nivel de líderes en el marco de la cumbre que se celebra este jueves en Bruselas, aunque apunta que la diversidad entre Estados miembro "dificulta la elaboración de un conjunto de políticas 'ideales' que puedan aplicarse en todos los países".

"Si bien la acción europea puede complementar los esfuerzos nacionales para mejorar el parque de viviendas existente y ayudar a subsanar las deficiencias del mercado, algunas medidas propuestas pueden plantear dilemas", señalan las conclusiones del informe.

EL PRECIO SUBE MÁS EN ESPAÑA QUE EN LA MEDIA

En el caso concreto de España, el Consejo alerta de que el precio del alquiler ha subido un 72% en la última década, superando la media UE (58,33%), aunque muy por debajo del incremento en países como Hungría (237,54%), Lituania (147,69%), Portugal (147,05%) o Bulgaria (137,55%).

Por contra, Finlandia es el único Estado miembro que ha registrado un descenso de precios (-0,4%), mientras que las subidas más ligeras se han dado en Italia (13,3%), Chipre (13,71%) o Francia (26,69%).

El informe subraya que el aumento de la demanda ha ejercido una presión al alza sobre los alquileres, especialmente en las regiones urbanas y económicamente dinámicas y advierte de que entre 2013 y 2018, en algunas capitales, los aumentos de los precios de los alquileres "superaron varias veces el crecimiento de los alquileres a nivel nacional". Este fue el caso de ciudades como Lisboa, Dublín, Madrid, Estocolmo o la ciudad de Luxemburgo.

En respuesta a ello, el Consejo recuerda que varios gobiernos estudiaron la posibilidad de regular los alquileres, crear programas de subvenciones o establecer asociaciones con inversores institucionales para ampliar la oferta de alquileres, aunque aún está por ver el impacto a largo plazo de estas medidas.

Según los datos del Consejo, España se sitúa, además, como el quinto país de la UE en el que los jóvenes se independizan más tarde, a los 30 años, un dato que sólo superan Croacia, donde la media es de 31,3 años; Eslovaquia (30,9); Grecia (30,7) e Italia (30,1).

Por otro lado, la investigación señala que varios países del sur de Europa mantienen una perspectiva generalmente positiva en materia de construcción de viviendas pese a las incertidumbres económicas. Así, España espera un +3,2%, Portugal un +4% y Grecia un +10% en 2025, impulsadas por los fondos de recuperación, los grandes proyectos de modernización de infraestructuras y el renovado interés por la renovación energética.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ya avanzó su intención de que la crisis habitacional ocupe "un lugar prioritario" en la agenda del bloque, consciente de que el acceso a la vivienda "se ha convertido en una fuente de ansiedad" para muchos europeos.

"Esto es más que una crisis inmobiliaria: es una crisis social. Desgarra el tejido social europeo, debilita nuestra cohesión y también amenaza nuestra competitividad", apostilló la líder alemana, cuyo Ejecutivo trabaja ya en el primer Plan de Vivienda Asequible de la UE, que se presentará en diciembre.