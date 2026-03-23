La vivienda se encarecerá un 10% este año y el conflicto en Irán dificultará la construcción, según BBVA

Archivo - Viviendas en construcción. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vivienda se encarecerá este año un 10,2% por el desequilibrio entre la oferta y la demanda, que continuará marcando la realidad del sector este 2026, según se recoge en el informe 'Perspectivas y rentabilidad del sector inmobiliario' de BBVA Research.

Junto a ello, el conflicto bélico en Oriente Medio, al igual que sucedió con la invasión de Rusia a Ucrania, podría derivar en un incremento del precio de las materias primas asociadas a la construcción, lo que afectaría a la ya reducida rentabilidad del sector y al desarrollo de nuevos proyectos de vivienda.

La tensión geopolítica también puede acabar afectando a la demanda, ya que el aumento de la inflación supondrá un riesgo para la recuperación de poder adquisitivo y la capacidad de compra de los hogares.

Según los expertos de BBVA Research, el mercado de la vivienda seguirá marcado este año por el crecimiento de la demanda, con una formación de hogares cercano a las 200.000 unidades al año impulsado por el saldo migratorio y una elevada compra de vivienda por parte de extranjeros, en parte por la tensión geopolítica.

Junto a ello, los tipos de interés permanecerán en niveles relativamente bajos, lo que podría seguir impulsando el nuevo crédito, mientras que la economía seguirá creando empleo y los salarios crecerán por encima de la inflación este año y el próximo.

Por tanto, la demanda de la vivienda seguirá presionando una oferta limitada, en la que la construcción de nueva vivienda seguirá siendo insuficiente, con un avance del 12,5% entre 2026 y 2027.

LIGERA CONTRACCIÓN EN LA VENTA DE VIVIENDAS ESTE AÑO

La restricción de la oferta de vivienda, sobre todo de vivienda nueva, y la subida de precios generará una ligera contracción del 1,6% en las ventas de vivienda este 2026 respecto al año anterior.

En 2027 se producirá cierto estancamiento en el ritmo de las ventas (+1,1%), lo que provocará una moderación en al alza de los precios, que se encarecerán un 6,8% en 2027.

Respecto a la venta de vivienda nueva, los expertos de BBVA Research han señalado que en 2026 las viviendas tenderán a converger paulatinamente a las viviendas visadas durante 2024, lo que supondrá un retroceso de alrededor del 3% en promedio anual y a partir de 2027 comenzará a notarse el avance de la nueva construcción.

MEJORA LA RENTABILIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN, PERO SIGUE SIENDO BAJA

El informe de BBVA Research actualiza un análisis anterior sobre la rentabilidad del sector de la construcción residencial con datos de 2024 y muestra que la rentabilidad o ROE (beneficio sobre recursos propios) del sector de la construcción residencial mejoró, pero sigue siendo relativamente baja.

Así, la ROE en 2024 apenas difiere de la de 2023 y sigue situándose sensiblemente por debajo de lo que se observa en otros países europeos.

Los márgenes se mantienen relativamente en línea con lo observado en años recientes, aunque con una leve mejora en 2024, y la reducida rentabilidad sigue estando explicada, principalmente, por la baja rotación de activos y el elevado peso de los recursos propios en la financiación.

Por ello, desde BBVA Research han llamado a aumentar la rentabilidad de las empresas, sobre todo las pequeñas, para incrementar la oferta, así como aumentar la certidumbre y reducir los plazos de transformación del suelo para reducir el riesgo de financiar la actividad.

En esta línea, consideran que la puesta en marcha del fondo soberano 'España crece' podría favorecer la rentabilidad del sector si ello permite la liberación de recursos propio.