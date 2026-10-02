Vivienda niega que los decretos dañen la oferta o las herencias: "Incorpora enervaciones exigidas por Junts"

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en el Congreso de los Diputados, a 30 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Vivienda ha rechazado algunos de los "aspectos planteados por Junts" este jueves para anunciar su voto en contra de los dos decretos sobre vivienda que se votarán este viernes en el Congreso y afirma que "incorporan enervaciones exigidas por Junts en muchas ocasiones".

En un comunicado difundido a última hora de este jueves, el Departamento niega que las medidas planteadas "vaya en detrimento de la oferta de vivienda" porque "se plantean incentivos fiscales para movilizar la vivienda que está retenida y penalizaciones a la vacía o que se dedique a usos no residenciales".

También sostiene que "en ningún caso se pone en peligro la herencia de las familias" y defiende que se trata de un texto "muy claro" en cuanto "al derecho de tanteo y retracto por parte de las personas inquilinas, que solo aplica en caso de compraventas".

Por otro lado, especifica que la definición de "fondo buitre", "se inspira en la legislación belga y se ha demostrado útil" e incide en las peticiones planteadas por el partido de Carles Puigdemont y que sí se han recogido en el texto: "Las compensaciones en caso de suspensión son obligatorias por parte de la administración".

Desde el Ministerio dirigido por Isabel Rodríguez, afirman además que "va haber más personas que puedan acceder a una vivienda en propiedad gracias al programa TU CASA", puesto en marcha por el Departamento, y que recoge "préstamos de hasta 50.000 euros sin intereses ni comisiones para facilitar el acceso a la primera vivienda de toda la población, sin requisitos de edad".

Por último, hace un llamamiento a los grupos del Congreso para que lancen "un mensaje a la población española que sintió vergüenza al ver cómo en nuestro país una pyme buitre sin escrúpulos podía echar a Maricarmen de su casa".

Y advierte al Partido Popular que debería "hacer un ejercicio de responsabilidad" votando a favor de "medidas que benefician al conjunto de la población". "Este viernes va de elegir entre la especulación y la vida de la gente, y si el principal partido de la oposición elige especulación quedará inhabilitado para representar a las clase media y trabajadora de este país", concluye.