La vivienda nueva y usada se encarece un 8,1% en el primer semestre, hasta 2.173 euros, según Grupo ST

Edificio en construcción. - GRUPO ST

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda nueva y usada en España ha aumentado un 8,1% interanual en el primer semestre de 2026, hasta alcanzar los 2.173 euros por metro cuadrado, según informa Grupo ST este jueves.

De acuerdo con el último 'Informe de Tendencias de Vivienda Nueva y Usada', elaborado por Grupo ST, la evolución del precio de la vivienda en España sigue marcada por el desajuste entre la oferta y la demanda.

"La limitada incorporación de vivienda nueva al mercado desplaza parte de la demanda hacia la segunda mano, cuya oferta también resulta insuficiente en las zonas con mayor presión habitacional, lo que contribuye a mantener el crecimiento de los precios", analiza la responsable de Comunicación e Inteligencia de Mercado de Grupo ST, Leticia Sánchez.

En el desglose autonómico, la Comunidad de Madrid registra el precio medio más elevado, con 3.583 euros/m2, seguida por Baleares --con 3.173 euros/m2, que supera por primera vez la barrera de los 3.000 euros-- y Cataluña (2.986 euros/m2), mientras que Extremadura (1.056 euros/m2) y Castilla-La Mancha (1.194 euros/m2) presentan el precio más bajo.

Por incrementos, los mayores se dan en Comunidad Valenciana y Baleares (ambas con un 9,3% interanual), en contraste con el aumento más moderado de Castilla y León (6,2%).

EL ESFUERZO ECONÓMICO SUBE UN 3,6%

De acuerdo con el estudio, el Índice de Esfuerzo Inmobiliario asciende un 3,6% en el último año y un 0,6% con respecto al trimestre anterior y su evolución apunta a que el precio de la vivienda está aumentando a un ritmo mayor que el de los salarios, lo que en la práctica supone que adquirir una vivienda media de 90 metros cuadrados, con un valor aproximado de 195.000 euros, exigiría destinar casi ocho años de salario íntegro.

Por su parte, el Índice de Accesibilidad --que señala la capacidad de acceder a una vivienda estándar con un salario medio en condiciones de endeudamiento adecuadas-- desciende un 8% en términos interanuales y un 3,6% trimestral y se posiciona en 80 puntos. Este disminuye en todas las comunidades autónomas y se mantiene, a escala nacional, por debajo del umbral de equilibrio de 100 puntos.

Además, el Índice de Confianza del sector inmobiliario cae un 3,1% trimestral y un 4,6% anual, hasta situarse en 56,2 puntos en el tercer trimestre de 2026. En la comparación trimestral por comunidades autónomas se observa que todas registran descensos, entre los -2,8 puntos de Navarra y los -0,2 puntos de Extremadura.

"Esta evolución apunta a una moderación de las expectativas del sector tras los elevados niveles de actividad registrados en los últimos ejercicios. La confianza se mantiene por encima del umbral de equilibrio de 50 puntos, aunque su trayectoria sugiere una transición gradual hacia una fase de consolidación del sector", afirma Sánchez.

Asimismo, el coste medio de construcción para las obras iniciadas alcanza los 1.470 euros/m2, tras una variación trimestral de +1,28% y una anual de +11,08%, con lo que se mantiene la tendencia alcista y se registra un nuevo máximo en la serie histórica reciente. De esta forma, el precio de la construcción ha aumentado 195 euros por metro cuadrado en solo dos años, apunta la firma en un comunicado.

PREVISIÓN DE 2.255 EUROS/M2 EN DICIEMBRE DE 2026

Finalmente, Grupo ST prevé una actividad inmobiliaria "más contenida" en la recta final de este 2026, en un entorno que califica como "condicionado por la incertidumbre geopolítica, nuevas presiones inflacionistas y el consecuente encarecimiento de la financiación".

En ese sentido, desde el grupo independiente se interpreta que "el aumento acumulado de los precios y unas condiciones de financiación más exigentes podrían limitar la demanda potencial", aunque explica que, "mientras persistan las limitaciones estructurales de oferta, no cabría esperar cambios relevantes en la tendencia de los precios".

Así, proyecta que el precio medio de la vivienda nueva y usada se sitúe en 2.255 euros/m2 en diciembre de 2026, lo que implicaría un aumento del 8,2% interanual y del 3,8% respecto a junio.