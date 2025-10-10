Vivienda se reúne con universidades públicas para impulsar la creación de alojamientos para estudiantes

Vivienda continua el trabajo con las universidades públicas para el impulso de vivienda asequible en los campus. - MINISTERIO DE VIVIENDA

Abordan el desarrollo de planes entre universidades, comunidades autónomas y ayuntamientos o la identificación de suelos públicos

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, ha presidido la reunión del grupo de trabajo del Gobierno con las universidades públicas españolas para impulsar la creación de alojamientos para estudiantes.

La reunión se ha convocado tras el encuentro que mantuvieron el pasado 24 de septiembre la ministra de Vivienda y Agenda Urbana y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades con estos centros públicos de educación superior.

En la reunión de trabajo se han abordado aspectos sobre el desarrollo de planes conjuntos de las universidades con las comunidades autónomas y ayuntamientos, la identificación de suelos públicos para el eventual desarrollo de viviendas o alojamientos asequibles, especialmente dirigidos a estudiantes y el personal investigador, así como el acceso a financiación para lograr desarrollar estas actuaciones.

Acompañando al secretario de Estado han asistido el director general de Vivienda y Suelo, Javier Martín, y la directora general de Planificación y Evaluación, Ana Berenguer; la por parte de SEPES, la directora de promoción y Colaboración, Inés Sandoval; la y por parte del Instituto de Crédito Oficial, la jefa del Departamento de Evaluación del Riesgo, Cristina Juan de Mena, y el jefe del Área de Admisión, David Sierra.

Por parte de las universidades, han asistido representantes de las siguientes de la Universidad da Coruña; la Universidad Autónoma de Madrid; la Universidad de Jaén; la Universidad de Educación a Distancia; la Universidad Pompeu Fabra; la Universidad de Cádiz; la Universidad de València; la Universidad de Alicante; la Universidad de Zaragoza; la Universidad de Las Palmas; o la Universidad Pablo Olavide.

También han acudido representantes de la Universidad de Huelva; la Universidad de las Islas Baleares; la Universidad de León; la Universidad de Oviedo; la Universidad de Córdoba; la Universidad de Castilla-La Mancha; la Universidad de Vigo; la Universidad Jaume I; la Universidad Miguel Hernández; la Universidad de Alcalá; la Universidad de Almería; la Universidad de Barcelona; la Universidad de Burgos; la Universidad de Lleida; la Universidad Rovira i Virgili; la Universidad de Murcia; la Universidad de La Laguna; la y la Universidad Rey Juan Carlos.