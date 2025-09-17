Vox reprocha al Gobierno la mala situación de la vivienda y Montero recuerda que es competencia de las autonomías

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, interviene durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, a 17 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz económico de Vox en el Congreso, José María Figaredo, ha espetado este miércoles al Gobierno la mala situación que está pasando el mercado de la vivienda en el país por culpa de las políticas del Ejecutivo y la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, le ha recordado que las políticas de esta materia son competencia de las comunidades autónomas.

En la sesión de control de este miércoles, Figaredo ha dirigido una pregunta a María Jesús Montero para denunciar que pese a tener el Gobierno "que más recauda de la historia", en la actualidad las listas de espera en sanidad son las más largas desde que existen datos, los trenes no funcionan y faltan efectivos en prevención de incendios.

El diputado también ha denunciado la falta de infraestructuras hídricas para prevenir las riadas, estructuras eléctricas para evitar apagones, financiación para la Ley ELA o viviendas para los afectados por el volcán de La Palma. A renglón seguido, ha dicho que los jóvenes no pueden acceder a la vivienda a pesar de las promesas de Sánchez. "Usted les exprime con impuestos", ha reprochado el diputado de Vox.

MONTERO DICE QUE TODO ES MENTIRA

En el turno de réplica, la vicepresidenta ha recordado que esta semana la agencia de calificación crediticia S&P ha elevado la situación crediticia de España por la buena evolución de la deuda, algo que a su juicio deslegitima el discurso de Vox en materia económica.

"Ahí están los organismos acreditados para decir que estamos tratando la deuda de este país mejor de lo que no se ha tratado nunca", ha dicho la responsable de Hacienda.

Con este argumento, Montero ha espetado a Figaredo que miente en su discurso económico, al tiempo que ha recordado al diputado que Vox está gobernando en muchas comunidades autónomas con el PP y son los territorios los que tienen competencias como la política de vivienda o la sanidad. "Por tanto, si la situación es peor que nunca, también la responsabilidad es compartida entre el Partido Popular y Vox", ha zanjado.