Yolanda Díaz se muestra optimista sobre el apoyo de Junts al decreto de vivienda y llama a la movilización

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, atiende a los medios durante el European Pulse Forum 2026, a 10 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado que ya están negociando con Junts sobre la convalidación del real decreto ley que incluye la prórroga del precio de los alquileres, se ha mostrado optimista al respecto y ha hecho un llamamiento a la movilización.

"Estamos negociando y desde luego soy optimista. Y hago un llamamiento a la movilización. Porque los derechos, como siempre me han enseñado mi casa, se ganan de muchas maneras", ha dicho en declaraciones a la prensa tras su intervención en el European Pulse Forum 2026, organizado por Politico y beBartlet en el CosmoCaixa de Barcelona.

Ha dicho que desde el Gobierno ya han hecho lo que debían hacer, que era aprobar el decreto, y que la ciudadanía tiene que movilizarse para que, cuando se debata en el Congreso, salga adelante, y ha avisado a Junts: "Quien tumbe este real decreto ley se va a colocar en contra de la ciudadanía de nuestro país. También en Cataluña".

SOLICITAR LA PRÓRROGA

Díaz ha defendido el decreto y ha llamado a que los inquilinos soliciten la renovación mientras esté vigente, a la espera de la votación, y ha sostenido que, si no se congelan, los alquileres se pueden ver renovados "no en un 2%, sino en un 30%, un 40% o un 50%".

Por último, ha insistido también en la necesidad de que los fondos de inversión en vivienda paguen impuestos en España: "Es profundamente injusto que todos los españoles paguemos impuestos y haya unos fondos exclusivos de inversión que no paguen impuestos, o lo que paguen sea una burla al resto de empresas de nuestro país".

Cabe señalar que los fondos de inversión como vehículos suelen tributar en el Impuesto sobre Sociedades al entorno del 1% sobre su patrimonio, que la gestora descuenta en el valor liquidativo.