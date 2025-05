Aagesen afirma que trabaja para identificar las causas del apagón y tomar medidas para que no se repita

La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen (c), a su llegada a una sesión de control al Gobierno en el Senado, a 6 de mayo de 2025, en Madrid (España). Tras el apagón de luz que afectó a la P

La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen (c), a su llegada a una sesión de control al Gobierno en el Senado, a 6 de mayo de 2025, en Madrid (España). Tras el apagón de luz que afectó a la P - Ricardo Rubio - Europa Press

Considera "totalmente irresponsable" pedir dimisiones o aplicar medidas sin antes llegar hasta el final en la investigación

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha asegurado que el Gobierno está trabajando para identificar las causas que ocasionaron el apagón eléctrico del pasado 28 de abril y adoptar "las medidas que sean necesarias" para que no vuelve a suceder en España.

"Estamos trabajando para identificar las causas desde el rigor. Desde luego no vamos a anclarnos a hipótesis ni a decir ninguna causa que no sea certera. Lo que nos pide la ciudadanía y lo que entiendo que tenemos que dar es la verdad de lo que ocurrió aquel día y poner las soluciones para que no vuelva a ocurrir", ha indicado Aagesen en la sesión de control al Ejecutivo en el Senado.

En respuesta a una batería de preguntas de las distintas formaciones políticas sobre la crisis de electricidad del lunes de la pasada semana, la ministra ha subrayado que "lo primero" que hizo el Gobierno desde el apagón fue asegurar la restitución del suministro desde ese "cero peninsular".

"Estamos trabajando y también trabajaremos en aprovechar las lecciones aprendidas para que, en caso de cualquier circunstancia inesperada, podamos actuar con la mayor agilidad", ha añadido al respecto.

NO TRASLADAR "HIPÓTESIS NI CONJETURAS" A LA CIUDADANÍA.

No obstante, ha defendido que, desde la "máxima responsabilidad", el Gobierno no va a "trasladar ni hipótesis ni conjeturas a la ciudadanía española" respecto al incidente.

Además, Aagesen ha subrayado que el sistema eléctrico es "extraordinariamente complicado", por lo que ha considerado que todos los datos sobre el incidente deben analizarse desde "el rigor" y "con la máxima profundidad" para saber cuáles son las causas de lo acontecido el pasado 28 de abril.

"Es una situación extraordinaria y desde el Gobierno actuamos con la máxima celeridad y rapidez. Primero para la reposición. Tanto el presidente del Gobierno como yo misma fuimos a Red Eléctrica de España desde el momento que supimos que había un cero en la Península Ibérica. Para conocer las causas y para la reposición", ha advertido, recalcando que los organismos internacionales más expertos en causísticas parecidas tardan más de seis meses en hacer un informe de un evento así.

Así, Aagesen ha insistido en que el Gobierno seguirá "trabajando y sin descanso" para encontrar las causas y las responsabilidades y poner las soluciones.

"IRRESPONSABLE" PEDIR DIMISIONES SIN SABER LAS CAUSAS.

"Lo primero que tenemos que hacer es identificar las causas, poner las medidas para evitar que vuelva a ocurrir y cuando sepamos las causas, sabremos las responsabilidades", ha añadido, considerando que es "totalmente irresponsable pedir dimisiones o aplicar medidas" sin llegar hasta el final.

De esta manera, ha recalcado que es necesario analizar más de 750 millones de datos de un sistema eléctrico "complejo". "Son muchas cajas negras que habrán visto en los aviones, no es una, son muchas, que tenemos que abrir, que tenemos que ver y que tenemos que ver cada 20 milisegundos. Vamos a ir cerrando ese círculo hasta que sepamos cuáles son las causas y hasta poner las soluciones", ha manifestado.

Además, ha asegurado que no se va a descartar ninguna hipótesis, incluida las de ciberataques o seguridad en los sistemas digitales, así como "todas las posibles opciones en la operación del sistema de electricidad" del país.