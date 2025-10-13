Aagesen asegura que el sistema eléctrico peninsular está más preparado y reforzado para evitar un nuevo apagón

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, inaugura la Convención del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, en La Térmica Cultural y la Fábrica de la Luz, a 13 de octubre de 2025, en - Fernando Otero - Europa Press

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha asegurado que el sistema eléctrico peninsular está más preparado y reforzado para evitar un nuevo apagón.

"Creo que el sistema está preparado y ahora está en un mecanismo reforzado para evitar que pueda ocurrir un nuevo apagón", ha declarado este lunes en una entrevista en el programa 'Hora 25' de 'Cadena SER', recogida por Europa Press.

Así se ha expresado tras ser preguntada por si descarta un nuevo apagón, después de que Red Eléctrica, filial del grupo Redeia, avisase el pasado miércoles al Ministerio de Transición Ecológica y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de recientes variaciones bruscas de la tensión en el sistema eléctrico peninsular español tras el apagón del 28 de abril.

La ministra ha trasladado que la información que tiene proviene de Red Eléctrica y ha defendido que, si bien sí ha habido variaciones de tensión en el sistema, éstas se encuentran dentro de los parámetros operativos, remarcando que "en ningún caso" se habla de una posibilidad de apagón.

"En este caso lo que hace el operador del sistema es darnos a conocer esas variaciones de tensión y pedir solicitar que todos los que tienen competencias emprendan actuaciones", ha explicado.

Con todo, ha apelado a "la responsabilidad". "Desde el Gobierno planteamos un real decreto ley con numerosas medidas para aumentar la resiliencia y cuando llegó al Congreso decayó, no se convalidó", ha recordado, lamentando que "ni siquiera se pueda llegar a un consenso".