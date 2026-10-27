Aagesen defiende la normativa de centro de datos como una propuesta "ambiciosa y anticipatoria"

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha asegurado que el proyecto de Real Decreto para regular los centros de datos es "una propuesta ambiciosa, que ofrece una regulación anticipatoria a la vista de lo visto en otros países", como Holanda, Irlanda o algunos estados de Estados Unidos.

En su participación en el XIII Foro Solar, Aagesen consideró que lo que se busca con esta normativa, después de que el Gobierno remitiera este lunes al Consejo de Estado una propuesta de real decreto revisada de la inicial, es una "apuesta por la sostenibilidad, tanto en materia energética como en materia hídrica -el consumo de agua- y de soberanía digital".

Asimismo, valoró que se busca también dar "un impulso adicional al almacenamiento y la solar fotovoltaica" para satisfacer el compromiso de que los centros de datos operen con al menos un 80% de energía renovable y la correlación horaria.

Igualmente, Aagesen puso en valor que, en el caso fotovoltaico, los centros de datos podrán comprar energía de cualquier instalación, independientemente de su puesta en operación, "pero eso sí, siempre que no tengan un contrato PPA en vigor".

Así, Aagesen defendió que con este real decreto para regular los centros de datos se quiere poner en el foco la "competitividad para todos".

"Para los hogares y sus casas, para las industrias, para los que quieren electrificar y para los que quieren venir a invertir y generar empleo. Una propuesta que además incluye un periodo transitorio con objetivos intermedios, una propuesta que, como decía, mira al futuro apostando por la sostenibilidad", dijo.