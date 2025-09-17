Aagesen tiende la mano en el Congreso para sacar adelante la planificación de la red de transporte eléctrico hasta 2030

La vicepresidenta terca y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, interviene durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, a 17 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresienta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha tendido la mano al Congreso este miércoles y ha mostrado su confianza en que la Cámara Baja apoye la planificación de la red de transporte de electricidad que ha hecho el Gobierno con el horizonte en 2030 y con inversiones previstas de 13.590 millones de euros.

Sobre este asunto la portavoz económica del PNV en el Congreso, Idoia Sagastizabal, le ha preguntado a la ministra en la sesión de control de este miércoles. Recientemente el Gobierno aprobó ese plan para la red, que se regulará mediante un proyecto legislativo que en un futuro tendrá que pasar por la Cámara Baja y que ya está en audiencia pública hasta el 6 de octubre.

Sagastizabal ha celebrado esta planificación que ha hecho el Gobierno, que supera en un 65,7% la inversión prevista en el plan anterior, pero ha avisado que para que se haga realidad "es fundamental" que vaya acompañada también de una retribución atractiva que genere confianza y haga viable ese despliegue.

EL PNV PIDE MÁS FLEXIBILIDAD EN LA RED

En este sentido, la diputada ha apuntado que las inversiones anunciadas no van a materializarse hasta 2027, que es cuando termina el plan vigente, y por eso "es imprescindible actuar sobre la potencia que hoy está disponible a la que la industria no se puede conectar mientras llega esa nueva infraestructura".

La portavoz económica del PNV ha insistido en flexibilizar la planificación de la red y adaptarla a las necesidades que vayan surgiendo, así como acabar también "con la capacidad ociosa en la red". "Es como si las subestaciones tuvieran una pared llena de enchufes, pero solo uno funciona. Los demás están instalados y listos, pero no se pueden usar porque la normativa no lo permite", ha ilustrado.

AFECTA A TODAS LAS COMUNIDADES

En el turno de réplica, la ministra ha comenzado su intervención explicando que el plan del Gobierno se basa en la nueva propuesta de la planificación, un marco regulatorio que sea atractivo para las inversiones e incentivos con fondos europeos inyectados a través de los Perte. En este punto, la vicepresidenta ha mostrado "mano tendida" en el proyecto legislativo que recogerá la planificación de la red de transporte con "todas y cada una de las comunidades autónomas".

Asimismo, se ha mostrado "completamente de acuerdo" con algunos de los planteamientos del PNV y ha recordado que estos se intentaron regular mediante el decreto 'antiapagones' que el Congreso tumbó con el voto en contra de PP, Vox, Podemos, BNG, Junts y el diputado de Chunta Aragonesista.

"Por eso, vamos a seguir insistiendo. Espero que cuando lleguen esas medidas sí sean convalidadas", ha dicho la ministra en referencia la texto legislativo que incluye la planificación de la red eléctrica.