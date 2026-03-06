La AIE descarta escasez de petróleo pese al conflicto en Oriente Próximo y ve prematuro liberar reservas

Archivo - 24 de abril de 2025, Reino Unido, Londres: El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, pronuncia el discurso de apertura durante la Cumbre Internacional organizada por la AIE y el Gobierno del Reino Unido. - Justin Tallis/PA Wire/dpa - Archivo

BRUSELAS 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, ha asegurado que no existe escasez de petróleo en los mercados globales pese a las tensiones derivadas de la guerra en Oriente Próximo, y ha descartado, por ahora, una liberación coordinada de reservas estratégicas, al considerar que la situación responde principalmente a problemas logísticos.

"Hay mucho petróleo en el mercado" ha afirmado durante una visita a Bruselas, donde se ha reunido con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y con el colegio de comisarios para analizar la evolución de los mercados y los retos energéticos que afronta la UE.

El responsable de la AIE ha explicado que el encarecimiento reciente del crudo --que se sitúa en torno a los 80 dólares por barril-- está ligado principalmente a la actual crisis geopolítica y a las perturbaciones en el transporte del crudo, más que a un problema de oferta.

"No hay escasez de petróleo a nivel global. El problema es la dislocación logística, y eso está creando dificultades para algunos países", ha señalado Birol, quien ha añadido que la AIE mantiene contactos con gobiernos tanto de países productores como consumidores para tratar de coordinar respuestas ante las disrupciones actuales en los mercados.

Aunque ha insistido en que "todas las opciones están sobre la mesa", ha subrayado que por ahora no se contempla una liberación coordinada de reservas estratégicas por parte de los países miembro, al considerar que el mercado se enfrenta a una perturbación temporal y no a una crisis de suministro.

COMPETENCIA POR EL GAS SI LA CRISIS SE PROLONGA

El responsable de la agencia ha advertido, no obstante, de que la situación podría complicarse en el caso del gas si el conflicto se prolonga. En ese escenario, Europa podría verse obligada a competir con Asia por el flujo disponible, ya que gran parte del gas procedente de Oriente Próximo se dirige a los mercados asiáticos.

"Si la crisis continúa de esta manera, los compradores asiáticos y los compradores europeos tendrán que competir por un GNL (gas natural licuado) que será cada vez más escaso. Ese será el desafío para los países europeos si la crisis continúa en los próximos días o semanas", ha recalcado.

En cualquier caso, Birol ha subrayado que, más allá de las tensiones actuales, el mercado mundial del gas natural licuado se prepara para un fuerte aumento de la oferta.

"Esperamos que en los próximos cinco años llegue al mercado una enorme cantidad de GNL", ha señalado, al explicar que se prevé la incorporación de alrededor de 300.000 millones de metros cúbicos adicionales gracias a nuevos proyectos en países como Estados Unidos, Canadá, Qatar o Australia.

Según ha indicado, esta expansión podría ejercer presión a la baja sobre los precios y aumentar la flexibilidad del mercado energético mundial, ya que gran parte de ese nuevo suministro será adaptable a distintos destinos.

Durante su visita a Bruselas, el director de la AIE también ha abordado los desafíos que afronta Europa en materia de suministro y precios de la electricidad, y ha defendido que los países deben reforzar su seguridad de abastecimiento mediante el desarrollo de fuentes propias, especialmente las renovables, y el impulso de la energía nuclear.

"Las energías renovables y la energía nuclear deberían ser los pilares del sistema eléctrico europeo", ha afirmado, aunque ha reconocido que el gas seguirá desempeñando un papel relevante en la generación de electricidad durante los próximos años.

DESCARTA RECURRIR AL GAS RUSO

Birol también se ha referido al debate sobre el posible regreso del gas ruso al mercado europeo a raíz de las tensiones actuales, una opción que ha rechazado al considerar que "uno de los errores históricos" de Europa fue la fuerte dependencia de un único proveedor.

"Dada la amarga experiencia que Europa tuvo con Rusia y teniendo en cuenta que de todos modos llegará mucho GNL al mercado, y que el mercado del gas pasará de ser un mercado de vendedores a uno de compradores, considerar a Rusia como una opción alternativa para obtener gas sería económica y, en mi opinión, políticamente incorrecto", ha señalado.