El barril de petróleo Brent ronda los 60 dólares tras abaratarse más de un 1%

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El precio del barril de petróleo de calidad Brent, de referencia para Europa, rondaba los 60 dólares antes de la apertura de las Bolsas europeas, tras abaratarse cerca de un 1,1%.

El precio del crudo sigue así su senda bajista después de la operación militar en la que fuerzas de Estados Unidos capturaron al ya expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de la decisión de la OPEP+ de mantener sin cambios su oferta de crudo.

En concreto, el precio del barril de petróleo Brent se situaba a las 8.15 horas en los 60,07 dólares, llegando incluso a cotizar por debajo del umbral de los 60 dólares en algunos momentos.

Por su parte, en su variedad West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, el precio del barril se abarataba alrededor de un 1,3% antes de la apertura de las Bolsas en Europa, hasta alcanzar los 56,37 dólares.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que el Gobierno de Venezuela, ahora dirigido por la hasta ahora ex 'número dos' de Caracas, Delcy Rodríguez, entregará al país norteamericano "entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado".

"Me complace anunicar que las autoridades provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad, sancionado, a Estados Unidos", ha señalado en su plataforma Truth Social.

El inquilino de la Casa Blanca ha indicado en el mismo mensaje que este crudo "se venderá a su precio de mercado, y ese dinero será controlado por mí, como presidente de Estados Unidos, para garantizar que se utilice en beneficio de los pueblos de Venezuela y Estados Unidos".

Además, ha señalado que ha solicitado al secretario de Energía, Chris Wright, que "ejecute este plan de inmediato". El petróleo, ha agregado, "se transportará en buques de almacenamiento y se llevará directamente a los muelles de descarga de Estados Unidos".

Wright, por su parte, se ha limitado a responder en su cuenta de la red social X que Trump "tiene toda (su) atención en este asunto".

La Administración Trump ha exigido en este sentido a la presidenta encargada de Venezuela que rompa sus lazos económicos con China, Rusia, Irán y Cuba, y en su lugar acepte exclusivamente a Estados Unidos en la producción de petróleo, según fuentes citadas por la cadena de televisión estadounidense ABC News.

Estas mismas fuentes apuntan a que Washington estima que Caracas tiene apenas un par de semanas antes de que se vuelva financieramente insolvente sin la venta de sus reservas de petróleo.

En este sentido, el presidente del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, Roger Wicker, ha asegurado en una entrevista concedida al mencionado canal que " Venezuela no puede extraer más crudo porque no hay dónde depositarlo ni dónde enviarlo. Los petroleros están llenos y a la espera de ser trasladados a un lugar apropiado, con la esperanza de venderlos en el mercado abierto en lugar de entregárselos gratuitamente a China".

De acuerdo a la agencia de noticias Bloomberg, el volumen de petróleo que entregaría Caracas representaría entre 30 y 50 días de su producción petrolera, lo que no parece resultar una cantidad ingente si se tiene en cuenta que Estados Unidos produce alrededor de 13,8 millones de barriles diarios.

El anuncio de Trump llega después de que Delcy Rodríguez haya sido investida presidenta encargada de Venezuela y mientras la Administración de Donald Trump la ha reconocido como su interlocutora tras la "captura" de Nicolás Maduro el pasado sábado tras los ataques sobre Caracas y alrededores, y no así a la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado.