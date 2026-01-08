El barril de petróleo Brent supera los 60 dólares tras subir un 0,50% antes de la apertura de las Bolsas

Archivo - 27 April 2020, Scotland, Kirkcaldy: The sun rises behind a redundant oil platform moored in the Firth of Forth near Kirkcaldy. Photo: Jane Barlow/PA Wire/dpa - Jane Barlow/PA Wire/dpa - Archivo

El precio del barril de petróleo de calidad Brent, de referencia para Europa, superaba los 60 dólares antes de la apertura de las Bolsas europeas, tras subir cerca de un 0,5%.

En concreto, el precio del barril de petróleo Brent se situaba a las 8.11 horas en los 60,28 dólares, con un alza del 0,53%.

Por su parte, en su variedad West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, el precio del barril se encarecía alrededor de un 0,5% antes de la apertura de las Bolsas en Europa, hasta alcanzar los 56,27 dólares.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer que el Gobierno de Venezuela, ahora dirigido por la hasta ahora ex 'número dos' de Caracas, Delcy Rodríguez, entregará al país norteamericano "entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado".

La Administración liderada por Donald Trump prevé mantener el control sobre las exportaciones de crudo venezolano durante un periodo indefinido como parte de un plan para la reconstrucción de la economía del país y que Venezuela pueda ser un importante proveedor de petróleo para el mundo y un aliado de Estados Unidos.

"Vamos a comercializar el crudo que sale de Venezuela, primero este petróleo almacenado, y luego, indefinidamente, venderemos la producción venezolana en el mercado", ha comentado este miércoles el secretario de Energía de EEUU, Chris Wright, durante una conferencia organizada por Goldman Sachs.

En este sentido, el funcionario estadounidense ha señalado el papel que desempeñará EEUU para estabilizar e impulsar la producción de crudo de Venezuela, facilitando la importación de repuestos, equipos y servicios para evitar el colapso de la industria del país caribeño.

"Estabilizaremos la producción y, lo antes posible, veremos que vuelve a crecer. A largo plazo, crearemos las condiciones para que las grandes empresas estadounidenses que ya estaban allí, o que quizás no estaban antes, pero quieren estar, se incorporen", ha añadido.

De este modo, ha asegurado que Washington pretende "cambiar el juego en Venezuela", con el objetivo de arreglar el país para que sea un miembro productivo del hemisferio occidental, un aliado de los Estados Unidos y un importante proveedor de petróleo para el mundo.

Al mismo tiempo, la petrolera estatal de Venezuela, Petróleos de Venezuela (PDVSA), ha anunciado el inicio de negociaciones con Estados Unidos para la venta de volúmenes de petróleo.

"PDVSA informa que actualmente cursa una negociación con Estados Unidos para la venta de volúmenes de petróleo, en el marco de las relaciones comerciales que existen entre ambos países", escribió la empresa en su cuenta de 'Facebook'.

Según ha avanzado, este proceso se desarrolla "bajo esquemas similares a los vigentes con empresas internacionales, como Chevron", y se basa en "una transacción estrictamente comercial", con criterios de "legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes".

La firma ha ratificado su compromiso de continuar construyendo "alianzas" que impulsen el desarrollo nacional a favor de Venezuela y que contribuyan a la estabilidad energética global, según explica en el comunicado.