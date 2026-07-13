El barril de petróleo sube un 5% y supera los 80 dólares tras anunciar Trump un recargo al tránsito en Ormuz

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MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El precio del barril de petróleo Brent subía este lunes más de un 5% y llegaba a superar el umbral de los 80 dólares, después de la nueva oleada de ataques entre Estados Unidos e Irán y de que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya advertido de que Washington cobrará "de inmediato" una tasa del 20% sobre todas las cargas que transiten el estrecho de Ormuz, erigiéndose así en "guardián" de la estratégica vía marítima.

En concreto, el coste del barril de Brent ha llegado a incrementarse un 5,3% respecto del cierre de la semana pasada, hasta alcanzar un máximo de 80,03 dólares, su mayor precio desde el pasado miércoles.

En el caso del crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, el barril llegaba a subir también más de 5% y marcaba un precio máximo de 75,20 dólares.

"El estrecho de Ormuz está abierto y seguirá abierto, con o sin Irán. Estamos restableciendo el bloqueo iraní, llamado así porque solo impide que los barcos de Irán o los clientes de Irán entren o salgan. Todos los demás países tendrán un uso justo y libre del estrecho", ha afirmado este lunes Donald Trump a través de su red social al referirse a la situación en Ormuz.

A renglón seguido, el inquilino de la Casa Blanca ha anunciado una tasa al comercio por la zona, que cobrará Estados Unidos como "el guardián del estrecho de Ormuz". "En esa calidad, y por una cuestión de equidad, Estados Unidos será reembolsado, a una tasa del 20% sobre toda la carga transportada, por todos y cada uno de los costes necesarios para llevar a cabo la tarea de proporcionar seguridad y protección en esta zona tan volátil del mundo", ha añadido.

Este anuncio llega después de que Trump asegurara poco antes que el Ejército estadounidense está tomando el control del paso de Ormuz, en medio del repunte de las tensiones, mientras las autoridades de Irán han confirmado el cierre de la estratégica vía marítima.

Los últimos días la región ha sido escenario de ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán con una oleada de bombardeos estadounidenses sobre Irán, enmarcados, según la versión del Mando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom), en la represalia por la ofensiva de la Guardia Revolucionaria contra un buque comercial chipriota que habría ignorado sus instrucciones siguiendo con sus ataques en la estratégica ruta comercial.