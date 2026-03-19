Bruselas invertirá 330 millones en fusión y tecnologías nucleares hasta 2027

Interior de la central nuclear de Santa María de Garoña - Tomás Alonso - Europa Press

BRUSELAS 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea invertirá 330 millones de euros entre este año y el siguiente para acelerar el desarrollo de la energía de fusión y reforzar la investigación en tecnologías nucleares en la UE.

Del total, 222 millones de euros se destinarán a impulsar la fusión con el objetivo de llevar esta tecnología de laboratorio a la red eléctrica, mientras que otros 108 millones financiarán proyectos en fisión nuclear, centrados en seguridad, gestión de residuos radiactivos y nuevos materiales.

La inversión se canalizará a través del nuevo programa de investigación y formación nuclear de la UE para el periodo 2026-2027, adoptado este jueves por el Ejecutivo comunitario, y que complementa la financiación de Horizonte Europa.

En concreto, el plan prevé la creación de una asociación público-privada europea para desarrollar tecnologías de fusión comercialmente viables y consolidar una cadena de suministro en la UE, así como apoyo a 'startups' del sector a través de los instrumentos del Consejo Europeo de Innovación.

En el ámbito de la fisión, el programa financiará investigaciones sobre la operación segura a largo plazo de las centrales nucleares existentes, así como pequeños reactores modulares (SMR, por sus siglas en inglés), reactores avanzados y combustibles nucleares.

Asimismo, incluye financiación para avances en medicina nuclear, con el objetivo de reforzar la autonomía europea en el suministro de isótopos utilizados en tratamientos innovadores.

El programa también contempla medidas para atraer talento especializado, entre ellas becas postdoctorales Marie Sklodowska-Curie, facilitar el acceso a más de 230 infraestructuras de investigación nuclear en la UE y apoyar la integración de investigadores ucranianos en el Espacio Europeo de Investigación.

Esta iniciativa se enmarca en la estrategia comunitaria para reforzar la independencia energética, la competitividad y avanzar hacia la neutralidad climática en 2050.