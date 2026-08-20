Los carburantes prosiguen su escalada en pleno verano y suman su séptima semana de alzas

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El precio de los carburantes ha proseguido esta semana con su tendencia al alza, encadenando su séptima subida consecutiva, con lo que acumula un encarecimiento de hasta más del 21,5% desde que decayó la rebaja del IVA al 10% a principios del pasado mes de julio.

En concreto, en el precio medio del litro del gasóleo, se ha incrementado esta semana un 0,38% con respecto a la anterior, para situarse en los 1,828 euros, su nivel más alto desde mediados de abril.

Por su parte, el precio medio del litro de la gasolina ha escalado esta semana hasta los 1,705 euros, tras encarecerse un 0,17% con respecto a la semana pasada, para mantenerse en máximos desde la semana del 23 de abril, según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea consultados por Europa Press.

Con estos nuevos alzas, el precio del diésel acumula un encarecimiento de más del 21,5%, mientras que el de la gasolina suma una subida del 18,5%.

Este repunte y cambio de tendencia en los precios de los carburantes se consolidó después de que el pasado 29 de junio el Gobierno, en un Consejo de Ministros extraordinario, aprobara un real decreto ley para hacer frente a las consecuencias del conflicto en Oriente Medio, en el que decaía la rebaja del IVA al 10% de los carburantes que se había incluido en el primer paquete de medidas anticrisis de marzo.

No obstante, se aprobó la reducción del impuesto especial de hidrocarburos (IEH), que supuso una rebaja de 15 céntimos/litro en julio, 10 céntimos a partir del pasado 1 de agosto y, en principio, estaba previsto de cinco céntimos en septiembre, aunque finalmente se elevará a 20 céntimos por litro para el caso del gasóleo a partir del próximo mes debido a la fuerte subida de su precio en julio.

La rebaja en la fiscalidad de los carburantes había llevado a que los carburantes encadenaran cinco caídas y a que acumularan un descenso de hasta el 11% para el diésel y a tocar mínimos anuales para la gasolina.

AGOSTO, UNO DE LOS PERIODOS CON MÁS DESPLAZAMIENTOS

Estos precios al alza de los carburantes coinciden, además, con el mes de agosto, que es uno de los periodos del año donde más desplazamientos de vehículos se registra por el periodo vacacional, con un total de 54,5 millones de largo recorrido previstos para todo el mes, según estimaciones de la Dirección General de Tráfico (DGT).

De esta manera, tras los encarecimientos en estas siete últimas semanas, el precio medio del diésel y de la gasolina se acercan así a los 1,883 euros y 1,733 euros por litro, respectivamente, que tocaron en la semana anterior a la entrada en vigor en marzo de las primeras medidas fiscales del Gobierno para contener el impacto en los precios de la guerra en Irán.

LLENAR EL DEPÓSITO DE DIÉSEL, POR ENCIMA DE LOS 100 EUROS

Con los precios de esta semana, llenar un depósito medio de 55 litros de diésel tiene un coste de 100,54 euros, unos 22,77 euros más que hace un año, cuando ascendía a unos 77,77 euros.

Por su parte, para los vehículos de gasolina, llenar un depósito medio (55 litros) supone un desembolso actualmente de unos 93,77 euros, casi 12,4 euros más que hace un año, cuando se situaba en los 81,4 euros.

A pesar de la tendencia al alza de los últimos meses desde el estallido del conflicto en Irán, ambos carburantes se han mantenido siempre lejos de los máximos que registraron el verano de 2022, en julio, cuando la gasolina alcanzó los 2,141 euros y el gasóleo los 2,1 euros.

El precio de los carburantes depende de múltiples factores, como su cotización específica (independiente de la del petróleo), la evolución del crudo, los impuestos, el coste de la materia prima y de la logística y los márgenes brutos.

Además, la evolución en la cotización del crudo no se traslada directamente a los precios de los carburantes, sino que lo hace con un decalaje temporal.

LOS PRECIOS EN ESPAÑA, MÁS BARATOS QUE LA MEDIA EUROPEA

Con estos niveles, el precio de la gasolina sin plomo de 95 se mantiene en España por debajo de la media de la Unión Europea, situada en 1,923 euros el litro, y de la eurozona, con un precio medio de 2,008 euros.

En el caso del diésel, el precio en España también es inferior al de la media de la UE, que es de 2,033 euros, y de la zona euro, donde marca un precio de 2,088 euros.