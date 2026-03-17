La CNMC confirma que no señalará a ningún responsable en su informe sobre el apagón

La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández Vicién, comparece ante la Comisión de Investigación sobre el apagón, en el Senado, a 17 de marzo de 2026, en Madrid (España). Fernández comparece para dar cuenta - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, ha confirmado que el informe del regulador sobre el apagón eléctrico del 28 de abril de 2025 no señalará a ningún responsable por el incidente.

En su comparecencia en la Comisión del Senado sobre el cero eléctrico en el sistema eléctrico peninsular, Fernández aseguró que el informe de la CNMC "recogerá conclusiones y recomendaciones, pero no asignará responsabilidades".

A este respecto, concretó que el organismo se encuentra en estos momentos en la fase de discusión ante el Consejo de ese informe de conclusiones y recomendaciones, en el que se abordará un análisis de cómo mejorar "a corto, medio y también largo plazo" el sistema eléctrico español, tanto desde el punto de vista de su operación como desde el punto de vista de su competitividad.

No obstante, ese informe también tendrá una dimensión más allá de los mercados eléctricos, con una parte para los mercados gasistas y de los hidrocarburos, "con las enseñanzas que se hayan podido sacar del incidente", añadió, así como para las telecomunicaciones o el sector ferroviario.

En lo que respecta a los posibles incumplimientos de las obligaciones que tenían los sujetos "antes, durante y después del incidente", Fernández precisó que no serán materia de este informe, sino que se dirimirán en procedimientos o expedientes sancionadores.

La presidenta del regulador recordó también que las posibles reclamaciones respecto a la calidad se dirimen ante las comunidades autónomas, no ante la CNMC. "La CNMC no tramitará las demandas de los consumidores.

"Esto hay que dejarlo claro porque no tenemos competencias en esa materia. Las eventuales reclamaciones de los consumidores respecto, por ejemplo, de la calidad del servicio se tramitan ante las comunidades autónomas", dijo, añadiendo que, asimismo, sigue existiendo la vía de la posibilidad de reclamación de daños y perjuicios ante la justicia ordinaria.

Al ser cuestionada por la senadora del PP María Teresa Mallada sobre si la decisión de que el informe no señale finalmente a responsables del apagón sigue directrices del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Fernández lo negó rotundamente. "No hemos recibido ninguna instrucción y de haberla recibido le puedo asegurar que no la habríamos aceptado. Somos un organismo independiente", recalcó.

Por otra parte, Fernández desmintió las acusaciones de inacción por parte de la CNMC, asegurando que el regulador no ha "cometido ninguna omisión" y que ha estado trabajando en el nuevo procedimiento de operación (P.O.) 7.4, para integrar las renovables en el control de tensión. "Le puedo asegurar que la afirmación de que hemos pasado cinco años con un documento en un cajón es falsa", dijo.

ENTRADA EN VIGOR DEL 7.4. ESTE MARTES.

De hecho, anunció que este mismo martes, día 17 de marzo, empezará a entrar en vigor el nuevo P.O. 7.4. y defendió que la operación de un sistema eléctrico "requiere las modificaciones de más de 50 normas que se han estado haciendo desde el 2019".

En este sentido, recordó que desde su publicación en junio hubo una lista de primeros interesados -unos 400- en prestar ese control y, a fecha de hoy, hay 60 habilitados, de los cuales solamente una treintena son renovables y unos 27 son tradicionales.

Así, Fernández añadió que a partir de hoy se empiecen a desplegar ya estos servicios de control dinámico de tensión, "tanto por parte de las renovables como de todos los demás actores síncronos".

Además, estimó que en el año 2025 la CNMC ha realizado 1.500 inspecciones de control de tensión, en el marco de un proceso que ha descrito como "largo, técnicamente complejo y que no se puede modificar de la noche a la mañana".

De todas maneras, la presidenta de la CNMC consideró que el día 28 de abril de 2025 los mecanismos regulatorios de que se disponían "eran suficientes para gestionar el sistema adecuadamente" y que el operador del sistema -Red Eléctrica de España (REE)- disponía de "un montón de herramientas", no solamente de naturaleza regulatoria, sino también técnicas.

"Hay un montón de procedimientos técnicos que, de hecho, fueron utilizados también el día del incidente, que lo que hacen es permitir un control de tensión", aseveró.

Por otra parte, la presidenta de la CNMC consideró que, a pesar de la llamada 'operación reforzada' del sistema eléctrico desde el apagón, el precio de la electricidad en España han sido inferior en 2025 que en 2023. "El precio medio del mercado diario en España ha caído unos 19 euros, es más barato", manifestó.

Respecto a la propuesta de la CNMC de que el coste por la reposición del sistema eléctrico tras el apagón -que estima en un total de entre 34,3 y 51,6 millones de euros por los dias 28 y 29 de abril de 2025- sea recuperado de forma progresiva durante un periodo máximo de un año y con cargo a la demanda eléctrica en proporción a su consumo -es decir, vía factura-, señaló que "la base para la determinación de ese precio es el de los costes variables eléctricos en función del precio marginal de gas", por lo que se están usando unos parámetros que "realmente son de mercado", sin incluir "una sobrecarga excepcional".

Además, recalcó que el precio finalmente adoptado a pagar por ese servicio por la CNMC, de 119 euros por megavatio hora (MWh) es bastante inferior a los 246 euros/MWh que propuso Red Eléctrica.