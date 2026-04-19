El Congreso comienza a investigar el apagón de hace un año con los CEO de Endesa, Naturgy e Iberdrola

Archivo - El consejero delegado de Endesa, José Damián Bogas, y el consejero delegado de Iberdrola, Mario Ruiz-Tagle, comparece ante la Comisión de Investigación sobre el apagón, en el Senado, a 12 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La comisión del Congreso encargada de investigar el apagón registrado en España el 28 de abril de 2025 iniciará sus comparecencias el próximo 20 de abril, un año después, escuchando a los principales directivos de las compañías eléctricas Endesa, Naturgy e Iberdrola, a los que se interrogará con un formato pregunta-respuesta sin discursos.

En concreto, los primeros comparecientes que desfilarán por la comisión serán el consejero delegado de Endesa, José Damián Bogas Gálvez; el presidente de Naturgy, Francisco Reynés Massanet; y el CEO de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle.

La comisión de investigación de la Cámara Baja comenzará tras haber concluido una homóloga el Senado impulsada por el PP, que en la Cámara Alta tiene mayoría absoluta. El partido de Alberto Núñez Feijóo concluyó esa investigación responsabilizando de lo ocurrido el 28 de abril a la exministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera; a la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen; a la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

RED ELÉCTRICA, MÁS ADELANTE

Ahora le toca investigar al Congreso, que ha decidido llamar en su primera reunión en comisión a los CEO de las citadas eléctricas de entre los 14 nombres que aparecen en la lista elaborada por la presidenta, la diputada del PNV Idoia Sagastizábal, con los nombres que coinciden los diferentes grupos.

En ese listado aparecen también la presidenta de Redeia (matriz de Red Eléctrica Española), Beatriz Corredor; la directora general de Operación de Red Eléctrica, Concepción Sánchez Pérez; el consejero delegado de Iberdrola, Pedro Azagra; el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, o la directora de Energía de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Rocío Prieto, entre otros.

Al término de esta primera ronda, la comisión de investigación volverá a reunirse para decidir el nombre de los siguientes comparecientes a los que llamarán a declarar.

Las sesiones serán en formato interrogatorio y los grupos dispondrán de 20 minutos cada uno para formular sus preguntas al compareciente. Sólo en el caso de que los comparecientes sean de tipo académico o expertos independientes el formato cambiará y será expositivo. En ese caso, el compareciente contará con hasta 20 minutos de intervención inicial y los grupos, con 10 minutos.