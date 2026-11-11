El consumo eléctrico cae un 6,6% a las 10.00 horas

Archivo - Dos torres eléctricas, a 12 de noviembre de 2021, en Madrid, (España). El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió un 1,8% en octubre en relación al mes anterior y disparó su tasa interanual hasta el 5,4%, casi 1,5 puntos por encima de la tasa d - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La demanda de energía eléctrica nacional alcanzó los 31.482 megavatios (MW) a las 10.00 horas de este miércoles, frente a los 33.724 MW de ayer, según los datos de Red Eléctrica de España (REE), lo que supone una descenso del 6,64% en casi la primera mitad de la jornada de huelga general.

Asimismo, la demanda real era un 7,5% inferior a los 34.053 MW previstos para esa hora, aunque ligeramente superior a los a los 31.007 MW programados.

El consumo eléctrico es un indicador que se usa para medir el impacto de huelga general, ya que cuando fábricas, comercios o cualquier tipo de actividad económica se detienen, ese consumo lógicamente cae.

En la última huelga general en España, que tuvo lugar el 14 de noviembre de 2012, la demanda eléctrica total nacional cayó en torno a un 11% en el conjunto de la jornada.

No obstante, la comparación con hace 14 años no es homogénea, ya que el consumo eléctrico de España ha caído desde entonces debido a factores como la eficiencia energética o el autoconsumo, entre otros.