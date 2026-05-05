Los costes del sistema eléctrico se incrementan un 33% en abril, hasta los 22,67 euros/MWh

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MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

Los costes del sistema eléctrico se situaron en los 22,67 euros por megavatio hora (MWh) en abril, lo que representa un incremento del 33% con respecto a los 17,08 euros/MWh del mismo mes del año pasado, según datos del grupo ASE.

Desde el apagón del 28 de abril de 2025, estos costes -restricciones PBF, restricciones TR, reserva de potencia, banda secundaria y coste de desvíos- se han incrementado de forma muy significativa por la política operativa del operador del sistema, orientada a reforzar la estabilidad del sistema mediante una mayor presencia de generación síncrona -principalmente ciclos combinados de gas-.

Así, el precio medio final de la electricidad -sumando el precio del mercado mayorista ('pool') y los componentes del precio final de la energía- ascendió a 65,11 euros/MWh en abril, por encima de los 43,89 euros/MWh registrado un año antes, según datos del grupo ASE.

No obstante, con respecto a los 28,52 euros/MWh registrados en marzo, estos costes del sistema del sistema eléctrico se han moderado ligeramente en abril.

El precio del mercado mayorista de la electricidad en España promedió en abril los 42,44 euros/MWh, un 1,60% más que el mes anterior -41,77 euro/MWh- y un 58,3% por encima del nivel de hace un año -26,81 euro/MWh-.

Según los analistas de la consultora, la subida interanual del precio se concentró en las horas nocturnas, coincidiendo con una menor aportación de las tecnologías renovables gestionables y un mayor recurso a generación térmica. En abril, la generación hidráulica cayó un 32,7% y la eólica un 16,1%, lo que elevó la producción de los ciclos combinados de gas un 6,6%.

138 HORAS EN PRECIO NEGATIVO.

Asimismo, el aumento de la producción fotovoltaica, que se incrementó un 24,2% interanual, volvió a hundir los precios en las horas centrales del día, con 138 horas en precio negativo.

En este contexto, el grupo ASE subrayó que la señal económica para el almacenamiento "se refuerza al ampliarse el diferencial entre las horas solares de precios bajos y los picos de demanda, más expuestos a los ciclos combinados de gas".

En lo que respecta al mercado de futuros de la electricidad en España, los analistas de la consultora indica que se registraron aumentos en abril a lo largo de toda la curva.

No obstante, destacan que este movimiento "no estaría explicado por una subida adicional de los combustibles -dado que los futuros de gas corrigieron a la baja desde finales de marzo-, sino por la menor generación hidráulica y por el hecho de que, en las últimas semanas de abril, el mercado diario se situó por encima de las previsiones iniciales, llevando al mercado a ajustar expectativas al alza".