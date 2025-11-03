Los costes del sistema eléctrico se incrementaron un 31% en octubre por el modo reforzado tras el apagón

Archivo - Un poste eléctrico, a 12 de enero del 2021, en Barcelona, Cataluña (España). Según los datos provisionales del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE), el precio promedio de la luz para los clientes de tarifa regulada vinculados al mercad - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Los componentes del precio final de la energía o costes del sistema se situaron en los 17,89 euros por megavatio hora (MWh) en octubre, lo que representa un incremento del 31,4% con respecto al mismo mes del año pasado, cuando ascendieron a 13,59 euros/MWh, debido, principalmente, a la operación reforzada que el operador del sistema -Red Eléctrica- aplica desde el apagón del pasado 28 de abril, según datos de la consultora grupo ASE.

En el periodo comprendido entre enero y octubre de este año, estos costes del sistema promedian 16,59 euros/MWh, frente a los 11,53 euros/MWh registrados en 2024.

Los analistas de la consultora destacan así que los componentes del precio final de la energía -restricciones PBF, restricciones TR, reserva de potencia, banda secundaria y coste de desvíos- han experimentado un incremento "extraordinario" desde el 28 de abril, día del 'blackout' del sistema eléctrico peninsular, "como respuesta a la política de seguridad de REE para dar más estabilidad al sistema con la mayor presencia de los ciclos combinados de gas".

En este mes de octubre destacó como se incrementó la generación de los ciclos combinados de gas natural, con un extraordinario aumento del 80,4%, convirtiéndose en el mes en la primera fuente del 'mix' eléctrico, con una participación del 23,5% por delante de la eólica (20,3%), añade grupo ASE.

Esto se debió, principalmente, a una generación nuclear que se redujo un 20,3% en octubre respecto al mismo mes del año anterior y operó al 70% de su máxima capacidad -las centrales de Cofrentes, Almaraz II y Vandellós II permanecieron desacopladas durante octubre por paradas programadas- y de la producción renovable (-8%).

CAÍDA HIDRÁULICA Y EÓLICA.

Destacó la caída de la generación hidráulica (-20,3%) y eólica (-21,9%), estrechamente vinculadas a la entrada de borrascas y ni siquiera el notable aumento (+45,4%) de la generación solar fue suficiente para compensar dicho descenso.

La generación eólica se situó un 18,6% por debajo del promedio de los último cinco años y acumula en lo que va de año un descenso del 9,4%. Esta contracción obedece a factores climatológicos, "pero también a limitaciones derivadas de las restricciones del sistema eléctrico y de los bajos precios registrados en las horas centrales del día", destacaron los analistas de grupo ASE.

"En determinadas situaciones, algunas centrales eólicas optan por detener su producción cuando los costes operativos y de mantenimiento superan los ingresos, algo que puede producirse cuando los precios caen por debajo de los 10 euros/MWh", añadieron.