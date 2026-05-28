El diésel vuelve a repuntar, pero se mantiene por debajo de los 1,7 euros, y la gasolina suma su cuarta subida

Archivo - Una persona echa combustible, a 4 de marzo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El repunte del precio del petróleo (crudo Brent) tras la escalada de tensión y nuevos ataques en Oriente Próximo está trasladándose a los carburantes. Las esti - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El precio del diésel ha repuntado ligeramente esta semana, aunque se mantiene por debajo de la cota de los 1,7 euros, mientras que la gasolina ha proseguido con su tendencia alcista y ha encadenado su cuarta subida consecutiva.

En concreto, el precio medio del litro de gasóleo se ha mantenido en los 1,685 euros, a pesar de registrar una subida de apenas el 0,04%, con la que corta con dos semanas a la baja, según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea consultados por Europa Press.

A pesar de este ligero cambio en la tendencia de las últimas semanas, el precio medio del diésel se mantiene muy por debajo de los 1,883 euros que tocó en la semana anterior a la entrada en vigor el pasado 22 de marzo de las medidas fiscales del Gobierno para contener el impacto en los precios de la guerra en Irán.

En el caso del precio medio del litro de gasolina, menos castigado en sus alzas desde el inicio del conflicto en Irán, ha seguido con su tendencia alcista de las últimas semanas, con un repunte del 1,35%, en su cuarta subida consecutiva, para escalar hasta los 1,568 euros.

El pasado 20 de marzo, el Ejecutivo, en un Consejo de Ministros extraordinario, aprobó una bajada al 10% del IVA de gasóleo, gasolina y otros hidrocarburos, así como la reducción al mínimo permitido por la UE del impuesto especial de hidrocarburos y ayudas especiales para los transportistas y el campo, para contrarrestar el incremento de esta materia prima en los mercados internacionales tras las subidas del precio del petróleo por situaciones como el bloqueo del Estrecho de Ormuz.

Estas medidas frenaron en seco la espiral alcista de los carburantes, que les había llevado a encadenar una decena de semanas de subidas, ante el impacto por la crisis en Oriente Próximo que ha disparado el precio del barril de crudo desde finales de febrero, aunque rápidamente vieron desaparecer ese signo a la baja en el precio, especialmente para el diésel.

No obstante, en las semanas posteriores ambos ya recuperaron ese signo a la baja, estabilizando así sus precios y dando un pequeño respiro para los conductores al acudir al surtidor, que se ha terminado por consolidar.

LLENAR EL DEPÓSITO DE DIÉSEL, 17,6 EUROS MÁS.

A pesar de ello, con los precios de esta semana, llenar un depósito medio de 55 litros de diésel tiene un coste de 92,67 euros, unos 17,6 euros más que hace un año, cuando ascendía a unos 75,07 euros.

Por su parte, para los vehículos de gasolina, llenar un depósito medio (55 litros) supone un desembolso actualmente de unos 86,24 euros, unos 6 euros más que hace un año, cuando superaba los 80 euros.

A pesar de la tendencia al alza desde el estallido del conflicto en Irán, ambos carburantes se mantienen todavía lejos de los máximos que registraron el verano de 2022, en julio, cuando la gasolina alcanzó los 2,141 euros y el gasóleo los 2,1 euros.

El precio de los carburantes depende de múltiples factores, como su cotización específica (independiente de la del petróleo), la evolución del crudo, los impuestos, el coste de la materia prima y de la logística y los márgenes brutos.

Además, la evolución en la cotización del crudo no se traslada directamente a los precios de los carburantes, sino que lo hace con un decalaje temporal.

LOS PRECIOS EN ESPAÑA, MÁS BARATOS QUE LA MEDIA EUROPEA.

Con estos niveles, el precio de la gasolina sin plomo de 95 se mantiene en España por debajo de la media de la Unión Europea, situada en 1,900 euros el litro, y de la eurozona, con un precio medio de 1,954 euros.

En el caso del diésel, el precio en España también es inferior al de la media de la UE, que es de 1,900 euros, y de la zona euro, donde marca un precio de 1,944 euros.