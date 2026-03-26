Aagesen afirma que España puede seguir con el cierre de nucleares sin poner en riesgo el suministro energético

Archivo - La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, interviene en el lanzamiento del Pacto de Líderes de Alto Nivel Seguridad Hídrica, en IFEMA, a 23 de octubre de 2025, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha afirmado que España puede continuar con su "hoja de ruta" de cierre nuclear --es decir, con el calendario acordado entre los titulares y Enresa en 2019-- sin que se ponga en riesgo el suministro energético del país.

"¿Podemos seguir con nuestro plan con seguridad de suministro? La respuesta es sí", ha señalado la ministra al ser preguntada si España puede mantener su "hoja de ruta" actual sin asumir riesgos de seguridad de suministro y si ésta puede lastrar la transición hacia las energías renovables.

Así se ha expresado en el VI Foro Económico "El liderazgo de España en la estrategia europea", celebrado este jueves por ElDiario.es mediante videoconferencia, ya que ayer y hoy asiste en Málaga a la XIII Conferencia Iberoamericana de ministros y ministras de Medio Ambiente y Clima.

De esta manera, ha indicado que "el mayor riesgo" en el campo energético es "la dependencia" de aquello en lo que España "no tiene autonomía". "¿Qué es lo que tenemos? Tenemos energías renovables, tenemos sol, tenemos viento, tenemos que impulsarlos porque es la forma más competitiva de producir energía", ha recalcado.

En lo que se refiere a la seguridad de suministro, ha recordado que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) incluye la seguridad energética como una de sus cinco "grandes dimensiones", por lo que "consolida y acerca" esa senda de salida del parque nuclear "con máxima seguridad".

Más allá de ello, ha destacado que el Gobierno ha sido "consistente" con respecto al parque nuclear. Por esta parte, ha apuntado a que ante la solicitud de prórroga para la central de Almaraz (Extremadura) ha fijado tres condiciones: "Garantizar que los consumidores no van a ver incrementadas sus facturas con cualquier posible aumento del parque nuclear, tener la máxima garantía desde el punto de vista nuclear y radiológico y garantía del sistema", ha indicado.

Por el momento, el Ejecutivo está a la espera de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emita su informe sobre la solicitud de prórroga.