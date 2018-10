Economía/Energía.- PNV pide a Industria que informe de la "fecha exacta" del cierre de la central nuclear de Garoña

Actualizado 22/08/2007 16:47:42 CET

BILBAO, 22 Ago. (EUROPA PRESS)

El diputado del PNV en el Congreso de los Diputados Emilio Olabarria solicitó hoy al ministro de Industria, Joan Clos, que dé a conocer "la fecha exacta" en la que se va a proceder al cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), ya que, a pesar de que el PSOE "se comprometió" a su "cierre y desmantelamiento en el 2008" las empresas propietarias "están realizando obras que parecen dirigidas a su continuación después de esa fecha".

En declaraciones a Europa Press, Olabarria explicó que ha registrado hoy una pregunta dirigida al Ministerio de Industria en la que solicita que se informe de "la fecha exacta en la que se va a proceder al cierre de la explotación" de Garoña, "una de las más antiguas del Estado español y con acreditados problemas de infraestructuras y paradas no programadas frecuentes que acreditan un funcionamiento no regular y no correcto".

Según señaló, "las empresas propietarias están realizando obras que parecen dirigidas a la continuación de la central después de 2008", lo que ha generado "incertidumbres" acerca del futuro de la planta.

En este sentido, recordó que el PSOE "se comprometió formalmente en su plan de amortización de centrales nucleares a su parada y desmantelamiento en el 2008", por lo que instó al Ejecutivo a que "aclare cuáles son sus proyectos", porque "hasta ahora el ministro de Industria se ha salido por peteneras siempre".

Olabarria afirmó que el compromiso de los socialistas en el cierre de Garoña "fue validado formalmente por la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, sin embargo, las manifestaciones del ministro de Industria y las obras de 'saneamiento' de la central que están haciendo las empresas propietarias parecen acreditar que no es clara la voluntad del Gobierno socialista en relación al cierre de la central el próximo año".

Finalmente, reiteró que la central dispone de "una tecnología muy antigua, de las llamadas de primera generación" por lo que presenta "problemas de todo tipo, grietas acreditadas por el Consejo de Seguridad Nuclear, paradas no programadas permanentemente, y problemas de contaminación en los ríos aledaños". "Es una central que no puede seguir funcionando y debería estar cerrada ya", concluyó.