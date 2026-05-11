EEUU y Argelia copan casi el 70% del gas natural llegado a España en abril

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MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

Estados Unidos y Argelia han copado casi el 70% del gas natural llegado a España en el pasado mes de abril, consolidando así su papel como principal suministradores del país.

Según el último Boletín Estadístico del gestor técnico del sistema gasista (Enagás), las entradas procedentes de Estados Unidos, todas en forma de GNL, ascendieron a 10.071 gigavatios hora (GWh) en abril, lo que supone el 35,1% del total llegado en el mes, mientras que Argelia aportó un total de 9.787 GWh -todo vía el tubo de Medgaz-, el 34,1% del suministro.

Por su parte, Rusia, con un total de 4.394 GWh fue el tercer principal suministrador a España de gas, con el 15,3% del total llegado en el cuarto mes del año, aunque se recortó a más de la mitad las cifras récord que se llegaron a alcanzar en marzo, con más de 9.800 GWh.

De esta manera, Estados Unidos refuerza su liderazgo como primer suministrador de gas a España en lo que va de 2026, con 47.901 GWh (36,2% del total), seguido de Argelia, con 40.403 GWh (30,6%), y Rusia, con 23.157 GWh (17,5%).

11 PAÍSES Y NINGÚN SUMINISTRADOR DE ORIENTE PRÓXIMO EN 2026.

En lo que va de año, España ha recibido gas natural desde 11 países distintos. Junto a Estados Unidos, Argelia y Rusia, figuran como suministradores países como Nigeria, Angola, Francia, Portugal, Congo, Camerún, Guinea Ecuatorial y Senegal, pero ninguno de Oriente Próximo, lugar afectado por el conflicto en Irán.

En lo que respecta a los almacenamientos subterráneos, actualmente en España se encuentran al 65% de capacidad y las plantas de regasificación a más del 70%.

Asimismo, hasta este 10 de mayo, el total de demanda transportada -demanda más exportaciones- ha crecido un 1,4% respecto al mismo periodo del año anterior, hasta los 141,1 teravatios hora (TWh).

En lo que se refiere a la demanda de gas natural en abril, cayó un 0,1% con respecto al mismo mes de hace un año, hasta los 23.065 GWh, destacando el incremento del 19,6% por la destinada al sector eléctrico. Mientras, la convencional cayó un 6,3% en el mes.