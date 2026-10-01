Las eléctricas piden no intervenir el mercado e instan a una reforma fiscal que acelere la electrificación

La presidenta de Aelec, Marian Serrano, durante el VIII Congreso Aelec, en Casa América, a 1 de octubre de 2026, en Madrid (España). La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) organiza la octava edición de su congreso anual en el que se reúnen - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), Marina Serrano, ha puesto en valor, en un momento en el que "la energía ha vuelto al centro de la geopolítica", la necesidad de proteger a los consumidores mediante soluciones de fondo y no con modificaciones coyunturales, para lo que ha pedido no intervenir así el mercado eléctrico y ha instado a una reforma fiscal que permita acelerar la electrificación.

"No tiene sentido intervenir un mercado eléctrico. Si existen sectores o consumidores especialmente afectados, ayudémosles, pero con medidas concretas para ellos. La respuesta a cada crisis no puede ser cambiar las reglas o tomar medidas que incentiven el consumo de petróleo o gas, sino que la próxima nos afecte lo menos posible", aseguró Serrano en su intervención en el VIII Congreso de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec).

Por ello, pidió abordar un debate estructural que acelere la electrificación y reduzca la dependencia de los combustibles fósiles para garantizar la "economía, competitividad y autonomía estratégica".

Posteriormente, en un encuentro con la prensa, Serrano anunció que la patronal está "trabajando" sobre esta materia y está "recopilando todos los impuestos que graban la electricidad" para presentar una propuesta al respecto, ya que consideró que "es importantísimo estar en una situación de igualdad con otros combustibles fósiles". "Creemos que la electricidad no lo está", dijo.

En este sentido, en referencia a las medidas adoptadas por el Ejecutivo dentro del último paquete para contener el impacto de la crisis por Oriente Próximo, insistió en que deberían abordarse como una "situación excepcional", y ayudar a los consumidores vulnerables con "ayudas puntuales". "Pero la realidad es que ese tipo de medidas también es un incentivo, y lo dice la propia Comisión Europea, no lo digo yo, para consumir más", recalcó.

Además, Serrano valoró que España cuenta con un sistema "más resiliente, más renovable y con menos exposición a los combustibles fósiles" que el resto de Europa, al tiempo que subrayó que el traslado de las tensiones al mercado eléctrico es sustancialmente inferior al registrado en 2022.

En este sentido, subrayó que mientras que en 2022 el gas fijó los precios de la electricidad en el 75% de las horas, en la actualidad solo lo hace en menos del 15%. "Tenemos una extraordinaria capacidad para producir electricidad a partir de recursos propios con las renovables, que son competitividad y autonomía", afirmó, añadiendo que "el verdadero éxito será decir cuánto petróleo hemos sustituido y cuántos coches eléctricos hemos introducido", dado que el reto pasa por transformar el modo en que se consume la energía.

Asimismo, la presidenta de la patronal de las grandes eléctricas insistió en advertir sobre los desequilibrios regulatorios y fiscales que frenan este proceso de transición energética, criticando que no se permita competir a ambas alternativas -electricidad y combustibles fósiles como el gas y el petróleo- en igualdad de condiciones.

NO DAR SENALES FISCALES QUE HAGAN MÁS FÁCIL CONSUMIR FÓSILES.

"No se puede mantener una ventaja competitiva para los combustibles fósiles ni adoptar señales fiscales que hacen más fácil consumirlos", denunció Serrano, reprochando que se incorporen a la factura eléctrica costes que no soportan otras energías.

Por otra parte, para hacer efectiva esta transformación y canalizar el incremento de la demanda eléctrica, Serrano reclamó impulsar las inversiones redes, articulando los desafíos del sector en cuatro ejes clave: "ordenar, flexibilizar, invertir y optimizar".

En concreto, apostó por ordenar el acceso a las redes para garantizar que únicamente lleguen los proyectos maduros, asegurar que las inversiones previstas se ejecuten y optimizar las infraestructuras de transporte y distribución.

"Avanzar en un marco regulatorio que permita que la misma infraestructura dé servicio a múltiples consumidores y maximice la red, pensando en quién puede conectarse hoy y quién puede hacerlo mañana", ha explicado sobre la necesidad de convertir la capacidad inversora en red efectiva.

"NO SABEMOS QUÉ CRITERIOS SE APLICA A LA OPERACIÓN REFORZADA".

La presidenta de Aelec también criticó la denominada 'operación reforzada' en que opera el sistema eléctrico desde el apagón del 28 de abril de 2025, ya que se desconocen los criterios y "no existe en ninguna norma" ese concepto.

"La cuestión de la operación reforzada es que no se sabe qué criterios se aplica, no hay transparencia sobre cómo se lleva. Por eso, ahí está diferencia también de los costes. Nosotros tenemos un Observatorio en el que publicamos los costes de los servicios de operación, que es todo. Porque no hay elementos que permitan determinar cuál es el coste de esa operación reforzada", dijo, lamentando además la falta de predictibilidad que representa para el consumidor.

CERTIDUMBRE Y SEGURIDAD JURÍDICA.

Por último, Serrano reclamó "certidumbre y seguridad jurídica" para respaldar una transformación de tal magnitud, la cual "necesita el concurso de todos". Por ello, mostró la disposición del sector a colaborar de manera estrecha con el Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en la construcción de un marco regulatorio claro.

Igualmente, remarcó que "la seguridad de suministro no es negociable" y solicitó la pronta puesta en marcha del mecanismo de capacidad para proyectar las señales económicas oportunas, concluyendo que "anticipar no es sobredimensionar, sino prepararse para el futuro".