España considera "máxima prioridad política" mejorar las interconexiones eléctricas con Europa

BRUSELAS 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, ha asegurado que reforzar la interconexión de la península Ibérica con el resto del continente constituye la "máxima prioridad política" en el actual debate energético europeo, en un contexto en el que Bruselas busca acelerar el despliegue de infraestructuras estratégicas para avanzar hacia un mercado interior más integrado, competitivo y resiliente.

En declaraciones previas al Consejo de Energía que tiene lugar este lunes en Bruselas, Groizard ha celebrado la propuesta presentada la semana pasada por la Comisión Europea para reforzar las redes energéticas, que introduce el concepto de "autovías energéticas" como corredores prioritarios para impulsar las interconexiones a escala comunitaria, y que será uno de los temas a tratar durante la reunión ministerial.

"Queremos dar un voto de confianza a esta propuesta, creemos que la Comisión Europea ha hecho una propuesta muy ambiciosa. Celebramos, además, la inclusión de aquellos proyectos que permiten reducir el aislamiento energético de la península ibérica", ha señalado Groizard, que ha valorado muy positivamente que las autovías energéticas se sitúen como una prioridad política, normativa y financiera para acelerar de forma significativa el desarrollo de las interconexiones.

En este marco, el Ejecutivo español confía en que en el primer trimestre de 2026 pueda alcanzarse un acuerdo con la Comisión Europea, Francia y con la participación de Portugal para fijar la fecha de inicio de los trabajos de las dos interconexiones transpirenaicas incluidas en el paquete europeo de redes.

Sin embargo, la puesta en marcha de estos proyectos depende en buena medida de la posición de Francia, que tradicionalmente ha mostrado reticencias a ampliar las interconexiones a través de los Pirineos. Ante esta situación, España ha asegurado que pondrá en marcha "todas las vías posibles" para garantizar su avance, al considerar que no se trata de una reivindicación exclusivamente nacional, sino de un objetivo de interés general para la Unión Europea.

"Nuestro trabajo es asegurarlo y si no buscar las alternativas. Es importante no solo para Portugal y España, Europa está desperdiciando energía renovable muy competitiva por renunciar a esas interconexiones. Es un planteamiento europeo que tiene que trascender esa relación puramente bilateral que ha habido hasta ahora", ha añadido.

No obstante, el secretario de Estado ha subrayado que la agilización de los permisos no debe hacerse a costa de rebajar los estándares ambientales y ha defendido que mantener las garantías medioambientales y la participación ciudadana es "imprescindible" para asegurar la calidad y viabilidad de las infraestructuras.

Junto a la interconexión física, España llevará también al Consejo el debate sobre la necesidad de garantizar un campo de juego equilibrado en los precios de la energía. En este sentido, Groizard ha explicado que España, junto con Portugal y Finlandia, ha solicitado incluir este asunto en el orden del día ante la preocupación trasladada por distintos sectores industriales.

Según ha señalado, existen Estados miembros que están aplicando medidas de apoyo al coste de la energía que distorsionan las señales de precio y generan una competencia artificial entre países, al hacer depender la competitividad industrial del margen fiscal de cada Estado. "Lo que no puede ser es que el precio final que ve la industria dependa del margen fiscal", ha advertido.

Por ello, España pide un análisis de impacto de estas medidas y defiende que cualquier apoyo público sea acotado y temporal, apostando en paralelo por soluciones estructurales para reducir los costes energéticos, como una mayor integración de energías renovables y el refuerzo de las interconexiones que permitan aprovechar mejor los recursos energéticos en el conjunto de la UE.

El Consejo abordará asimismo la negociación del reglamento del Mecanismo Conectar Europa, la principal herramienta comunitaria para financiar las interconexiones energéticas, cuyos recursos aumentan de forma significativa en el nuevo marco presupuestario.