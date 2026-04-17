Feníe Energía muestra su apuesta por la generación renovable en una visita al parque fotovoltaico de Tarancón - FENÍE ENERGÍA

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de 200 accionistas de Feníe Energía han visitado el parque fotovoltaico de Tarancón (Cuenca), donde han podido conocer de primera mano el compromiso con la generación renovable y el desarrollo local de la compañía.

El encuentro ha contado con la presencia del presidente de la compañía, Jaume Fornés; del presidente de la Fundación Feníe Energía, Carlos Moyá; y de la directora general, Paula Román, junto a miembros del Consejo de Administración y del Patronato.

Asimismo, ha asistido la concejala de Medio Ambiente, Elisa Sánchez, quien ha acompañado a los participantes durante parte de la visita y ha destacado en el Ayuntamiento están muy agradecidos por contar con la planta de Tarancón, "un proyecto que refleja el compromiso de Feníe Energía con el desarrollo local, la sostenibilidad y la apuesta por nuevas tecnologías".

Durante la jornada, los accionistas han recorrido las instalaciones del parque Ocaña, la planta fotovoltaica de mayor potencia actualmente en funcionamiento dentro del portfolio de Feníe Energía.

Con una capacidad de 5 MWp, más de 9.000 módulos solares y una producción anual que puede alcanzar los 8.500 MWh -equivalente al consumo de más de 2.550 hogares-, esta instalación contribuye de forma directa a la generación de energía limpia en la zona.

Según ha informado la energética, la iniciativa se enmarca en la estrategia de la compañía para impulsar la generación renovable y seguir avanzando en un modelo energético más sostenible. Además, ha permitido mostrar cómo este tipo de infraestructuras no solo generan energía, sino que también aportan valor al territorio en el que se ubican.

Tras la visita técnica, los asistentes se han trasladado al Monasterio de Uclés, donde han disfrutado de una visita cultural y un almuerzo en un entorno emblemático de la comarca, en una jornada de convivencia pensada también para "poner en valor el patrimonio y acercar a los accionistas al territorio donde la compañía cuenta con una de sus instalaciones".

Con iniciativas como esta, Feníe Energía busca reforzar "su compromiso con la cercanía, la transparencia y el desarrollo local acercando sus proyectos a las personas y contribuyendo activamente a la transición energética desde el territorio".