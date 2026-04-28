GasIndustrial pide que los peajes gasistas "reflejen los costes reales" para preservar la competitividad

Archivo - Verónica Rivière, presidenta de GasIndustrial - GASINDUSTRIAL - Archivo

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

GasIndustrial, la asociación que representa a la industria gasintensiva que consume la mitad del gas del país, ha pedido que los peajes gasistas "reflejen los costes reales del sistema para preservar su competitividad".

En sus alegaciones a las propuestas sometidas a consulta pública por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre las nuevas metodologías retributivas de distribución, transporte y regasificación que determinarán los peajes para el próximo periodo regulatorio 2027-2032, la asociación advierte de que "es vital" evitar cargas adicionales para los consumidores industriales en la revisión retributiva y avanzar hacia peajes más competitivos.

GasIndustrial estima que la propuesta de la CNMC modifica la metodología vigente, incrementando las retribuciones, como mínimo, un 13,7% -unos 1.777 millones de euros adicionales-, con lo que el total a pagar a través de los peajes en el próximo periodo regulatorio sería de al menos 12.987 millones de euros.

A este respecto, considera que una reducción de la retribución no implica un deterioro del sistema, "sino la adecuación de los parámetros a la realidad actual de un sistema maduro y con menores necesidades de inversión y activos progresivamente amortizados" y destaca que el consumidor industrial requiere que la evolución de los costes "guarde una relación proporcionada con la madurez de las infraestructuras, la utilización efectiva del sistema y el contexto de demanda".

Así, subraya que cualquier ajuste en el modelo retributivo tiene un impacto directo sobre el coste energético y, con ello, sobre la competitividad de la industria, por lo que defiende que el nuevo periodo regulatorio "debe consolidar un avance estructural hacia menores peajes".

En este sentido, la industria gasintensiva subraya que la revisión retributiva y los correspondientes peajes se traducirán en mayores costes para los consumidores en el próximo periodo regulatorio.

Por ello, señala la conveniencia de ajustar mejor la evolución de los costes, "siendo compatible con una retribución razonable de las actividades reguladas".

De esta manera, estima que los peajes deben reflejar la madurez y amortización de los activos regulados y subraya que cada euro adicional de retribución regulada "se traduce automáticamente en más peajes y tiene un impacto directo en la competitividad de la industria española, el empleo y las exportaciones".