La gasolina y el diésel siguen al alza y se asoman a los 2 euros a espera del alivio fiscal del Gobierno

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El precio de la gasolina y del gasóleo ha proseguido esta semana con su tendencia alcista, marcando nuevos máximos del año, y se asoma ya a la barrera de los dos euros el litro, a espera del efecto del alivio fiscal del Gobierno que entra en vigor desde este mismo jueves, día 1 de octubre.

En concreto, el precio medio del litro del gasóleo, ha repuntado un 0,83% con respecto a la pasada anterior, encadenando su tercera subida consecutiva, para situarse en los 1,934 euros, su nivel máximo desde mediados de julio de 2022, según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea consultados por Europa Press.

De esta manera, el precio en los surtidores del litro de diésel ha visto ya evaporarse la rebaja que registró por la reactivación de la bajada de 20 céntimos por litro a inicios de septiembre.

Por su parte, el precio medio del litro de la gasolina ha escalado esta semana hasta los 1,939 euros, tras encarecerse un 0,62% con respecto a la semana pasada, acumulando ya hasta trece subidas consecutivas desde finales de junio.

De todas maneras, estos precios de los carburantes registran la media en los surtidores españoles de la pasada semana, hasta el pasado lunes 28 de septiembre, por lo que no recogen el alivio fiscal a la gasolina -cuya rebaja pasa de nuevo a los 20 céntimos-, ya que el diésel se mantiene, aprobado por el Gobierno, que entra en vigor este mismo jueves y se prolongará hasta final de año.

Estas bonificaciones -en el ámbito del Impuesto sobre Hidrocarburos- suponen 20 céntimos a partir de octubre a gasolina y gasóleo, 13 céntimos en noviembre y de 6 céntimos en diciembre, con una cláusula de salvaguarda automática en el caso de que el precio del petróleo siga elevado. De esta forma, si los precios suben por encima del 15%, se volvería a los 20 céntimos de rebaja en el mes de noviembre o en el mes de diciembre.

Con esta nueva subida en esta semana, el precio de la gasolina acumula una subida de casi el 35% desde finales de junio. Además, mantiene el 'sorpasso' que llevó a cabo hace tres semanas, al superar al precio del litro de diésel por primera vez desde marzo.

LLENAR EL DEPÓSITO SUPERA YA LOS 106 EUROS PARA AMBOS COMBUSTIBLES

Con los precios del Boletín Petrolero de la UE esta semana, llenar un depósito medio de 55 litros de diésel tiene un coste de 106,37 euros, unos 28,7 euros más que hace un año, cuando ascendía a unos 77,66 euros.

Por su parte, para los vehículos de gasolina, llenar un depósito medio (55 litros) supone un desembolso actualmente de unos 106,64 euros, unos 25 euros más que hace un año, cuando se situaba en los 81,62 euros.

La tendencia al alza de los últimos meses desde el estallido del conflicto en Irán está propiciando que ambos carburantes se acerquen a los máximos que registraron durante el verano de 2022, en julio, cuando la gasolina alcanzó los 2,141 euros y el gasóleo los 2,1 euros.

El precio de los carburantes depende de múltiples factores, como su cotización específica (independiente de la del petróleo), la evolución del crudo, los impuestos, el coste de la materia prima y de la logística y los márgenes brutos.

Además, la evolución en la cotización del crudo no se traslada directamente a los precios de los carburantes, sino que lo hace con un decalaje temporal.

LOS PRECIOS EN ESPAÑA, MÁS BARATOS QUE LA MEDIA EUROPEA

Con estos niveles, el precio de la gasolina sin plomo de 95 se mantiene en España por debajo de la media de la Unión Europea, situada en 2,103 euros el litro, y de la eurozona, con un precio medio de 2,167 euros.

En el caso del diésel, el precio en España también es inferior al de la media de la UE, que es de 2,237 euros, y de la zona euro, donde marca un precio de 2,271 euros.