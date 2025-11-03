La generación con gas se dispara en octubre al 23,6% del 'mix' eléctrico y alcanza su máximo desde el apagón

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La generación con gas natural en el 'mix' eléctrico se ha disparado el pasado mes de octubre, erigiéndose en la primera fuente de producción con el 23,6% del total y alcanzando su cuota más alta desde que opera el modo reforzado tras el apagón del 28 de abril, según datos de Red Eléctrica España (REE).

Esta cifra casi duplica la presencia de los ciclos combinados en la estructura de generación con respecto a las de hace un año, cuando en octubre de 2024 apenas representó el 12,2% de la producción.

Además, desbanca del primer puesto a la solar fotovoltaica, que venía encadenando cinco meses consecutivos como primera fuente de producción en el 'mix' eléctrico.

Desde el apagón, Red Eléctrica aplica a la operación del sistema eléctrico un modo reforzado que le da más estabilidad mediante una mayor presencia de centrales convencionales, especialmente los ciclos combinados de gas natural. No obstante, este uso representa un coste extra en el precio final de la electricidad.

De esta manera, el peso en el 'mix' eléctrico del gas natural ha alcanzado en octubre su nivel más alto en un mes desde que se produjo el 'blackout' el 28 de abril. Hasta ahora, su nivel más alto había sido el 19,7% del peso en el 'mix' que alcanzó en junio.

La pasada semana, la patronal gasista (Sedigás) ya destacó que desde el apagón la generación de los ciclos combinados había aumentado en un 78% desde ese día hasta el pasado 1 de julio, respecto a la media antes del incidente, dando un papel relevante al sistema gasista,

Mientras, la segunda fuente de generación en octubre fue la eólica, con una producción de 4.439 gigavatios hora (GWh), que supuso el 20,3% del 'mix'.

La solar fotovoltaica, con una producción mensual de 4.065 GWh, un 45,3% más que en el mismo periodo del año anterior, alcanzó una cuota sobre la estructura de generación del 18,6%, mientras que la nuclear ocupó el cuarto puesto, con el 16,9%.

En lo que va de año el peso del gas natural en el 'mix' eléctrico alcanza el 16,2%, mientras que en los diez primeros meses de 2024 se situaba en el 11,6%.

Las renovables este mes de octubre registraron 10.918 GWh, lo que supuso una cuota del 50% del total de la producción, según datos disponibles a día de hoy. Por otra parte, el 66,9% de la producción eléctrica del mes procedió de tecnologías que no emiten CO2 equivalente.

Asimismo, las tecnologías de almacenamiento permitieron en octubre la integración de 805 GWh en el sistema eléctrico español, optimizando así un mayor aprovechamiento de la energía generada mediante tecnologías renovables. Por otra parte, 1.270 GWh se programaron para exportar energía a los países vecinos.

LA DEMANDA CAE UN 1,4%.

En lo que respecta a la demanda eléctrica nacional, experimentó en octubre un descenso del 1,4% con respecto al mismo mes del año anterior, una vez descontados los efectos de temperatura y laboralidad. En términos brutos, se estima una demanda de 20.218 gigavatios hora (GWh), un 0,6% inferior a la de octubre de 2024.

En el acumulado del año, España registró una demanda de 211.825 GWh, un 2,1% más que en el mismo periodo de 2024. De nuevo, una vez tenidos en cuenta los efectos del calendario y las temperaturas, la demanda asciende un 0,9% respecto al mismo periodo del año anterior.

EN BALEARES CAE UN 0,8% Y EN CANARIAS SUBE UN 1,5%.

En lo que se refiere a los territorios extrapeninsulares, en las Islas Baleares la demanda de electricidad en octubre disminuyó un 0,8% una vez tenido en cuenta los efectos de la laboralidad y las temperaturas. En términos brutos, la demanda mensual se estima en 501.832 megavatios hora (MWh), un 0,5% inferior a la del año anterior.

De enero a octubre de 2025, se registraron 5.417.890 MWh de demanda eléctrica en Baleares, un 3,7% más a la anotada en el mismo periodo del año anterior.

En cuanto a la producción, el ciclo combinado, con un 68,3% de la energía producida en Baleares, fue la primera fuente de las islas este mes. Por su parte, la energía renovable generada en la comunidad balear representó un 12,5% del total. Además, durante este mes de octubre, el enlace submarino entre la Península y Mallorca contribuyó a cubrir el 23,8% de la demanda eléctrica balear.

Por su parte, en el archipiélago canario, la demanda de energía eléctrica aumentó en octubre un 1,5% respecto al mismo mes de 2024, teniendo en cuenta los efectos de laboralidad y las temperaturas.

En términos brutos, la demanda fue de 790.284 MWh, un 1,6% superior que la de octubre de 2024. En el acumulado del año, Canarias ha registrado una demanda total de 7.458.928 MWh, un 0,9% más que la del mismo periodo del año anterior.

En cuanto a la generación eléctrica en Canarias, también el ciclo combinado, con un 46,8% del total, fue la primera fuente en octubre. Las renovables alcanzaron una cuota del 15,4% de la producción al generar 121.475 MWh.

Por su parte, la aportación eólica durante el pasado mes fue de 85.925 MWh, un 10,9% sobre el total, mientras que la solar fotovoltaica produjo 34.326 MWh, que supone un 4,3% del total.