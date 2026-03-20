El Gobierno congelará el precio de la bombona de butano y reducirá un 80% los peajes de los electrointensivos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario, en el Palacio de la Moncloa, a 20 de marzo de 2026, en Madrid (España). Sánchez ha informado del plan integral de respuesta a las cons- Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El Gobierno congelará el precio máximo de venta del butano y propano y recuperará la bonificación en un 80% de los peajes eléctricos para la gran industria, dentro del plan integral de respuesta a la crisis de Oriente Medio aprobado este viernes por el Consejo de Ministros, según anunció el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

En concreto, la reducción de los peajes eléctricos para la industria electrointensiva, de las "más expuestas al 'shock' energético" por el impacto del conflicto en Irán, supondrá un ahorro de unos 200 millones de euros, añadió Sánchez, en rueda de prensa.

Asimismo, consideró que permitirá a esta industria "preservar su competitividad, su actividad y miles de empleos en territorios muy importantes del país que dependen precisamente de estas industrias".

En el caso concreto de la bombona de butano, su precio máximo de venta al público se sitúa actualmente en los 16,35 euros, tras subir un 4,9% en su última revisión. El GLP envasado es una mezcla de hidrocarburos, principalmente compuesta de butano, que sirve como alternativa al gas natural para su consumo energético en envases a presión, especialmente en poblaciones o núcleos urbanos sin conexión a la red de gas natural.

En 2025 se consumieron 57 millones de envases de GLP de distintas capacidades. Se trata de un combustible en retroceso, ya que desde 2021, el consumo total de GLP envasado ha descendido más de un 12%.

Entre las medidas aprobadas se recoge también la prohibición de interrumpir suministros esenciales a hogares más vulnerables en todo 2026, la extensión hasta finales de este año de todos los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico, así como el refuerzo de "forma sustantiva" del bono social térmico", destacó Sánchez.

AYUDA MÍNIMA DEL BONO SOCIAL TÉRMICO A 50 EUROS.

De esta manera, el paquete de medidas prorroga para todo 2026 el escudo social desplegado por el Gobierno, mediante los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico -42,5% para vulnerables y el 57,5% para vulnerables severos-, el incremento de la ayuda mínima del bono social térmico a 50 euros y la prohibición del corte de suministros básicos (agua y energía) a hogares vulnerables.

También se incluye mayor flexibilidad por ley en los contratos de suministro energético, permitiendo que tanto empresas como autónomos puedan adaptar sus condiciones con mayor facilidad y sin costes adicionales.