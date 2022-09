Gobierno destaca el "esfuerzo sin precedentes" en buscar alternativas al combustible fósil ante el "chantaje" de Putin

SEVILLA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha asegurado que España está realizando un "esfuerzo sin precedentes" para "fortalecerse y buscar alternativas al uso de combustibles fósiles" ante el "chantaje energético" del presidente ruso, Vladimir Putin, tras el corte hasta nuevo aviso por parte de Rusia del suministro de gas en el 'Nord Stream 1'.

Así se ha manifestado Morant durante una atención a medios este miércoles en Sevilla, previa a su intervención en el encuentro anual de los directores y directoras de las Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS).

Ha detallado que España "está ayudando a los países europeos a abastecerse". "Nos hemos convertido en un país crucial en esta crisis del gas", ya que "tenemos capacidad para transportar el que nos llega desde Argelia o Estados Unidos al resto de Europa", ha señalado, subrayando que "vamos a continuar abasteciendo a las industrias y familias ante el chantaje energético de Rusia".

La ministra de Ciencia ha lamentando que Putin "está cerrando el gas para Europa", apuntando que "el inicio de todo es una guerra injusta impuesta por Rusia que ataca a todas las democracias".

"Hemos tomado muchas medidas de carácter económico para darle a entender a Putin que no vamos a someternos a su chantaje", ha añadido Morant, subrayando que todos los países "vamos a reducir el consumo energético, los planes ya están sobre la mesa".

En esta línea, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este pasado martes en su comparecencia en el Pleno del Senado que habrá "medidas adicionales" de ahorro energético, pero que "no van a ser dramáticas" dado que "no habrá racionamientos ni escenas apocalípticas" como las que, en su opinión, describe la derecha, por lo que ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" a la ciudadanía.

Sánchez ha asegurado que el escenario para este invierno es incierto. "No sabemos qué va a pasar. No lo sabe el Gobierno de España, ni el de Alemania (...) no podemos despejar esa incógnita", ha aseverado.

"No podemos leer la mente de un personaje (en referencia al presidente ruso, Vladímir Putin) que después de una pandemia ha empujado a la humanidad a la mayor crisis de estos últimos años. Es probable que Putin tampoco sepa cuáles son los siguientes pasos que va a dar, por lo que en Europa nos estamos preparando para lo peor, que es un corte total del gas", ha agregado.

Ante ello, el líder del Ejecutivo ha señalado que España ha apostado por la diversificación de sus proveedores de gas, el impulso de las energías renovables y por aplicar medidas para reducir el consumo energético.