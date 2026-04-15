El Gobierno lanza manifestación de interés para conocer el apetito de promotores en nudos de transición justa

Archivo - La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del Instituto para la Transición Justa (ITJ), ha puesto en marcha una Manifestación de Interés (MdI) sobre nudos de transición justa, con el objeto de conocer el apetito de los promotores para desarrollar proyectos de generación renovable y de almacenamiento que se vayan a conectar en ellos.

Según informó el gabinete dirigido por Sara Aagesen, se usará esta información a la hora de diseñar los mecanismos para la concesión de la capacidad de acceso a la red eléctrica en estos nudos, ligados al cierre de centrales térmicas y nucleares, en coherencia con los objetivos de transición justa y la continuación de los mismos a través de la nueva Estrategia de Transición Justa 2026-2030, cuya elaboración también cuenta con un proceso participativo público.

En concreto, estos nudos se ubican en las zonas de transición justa de las provincias de A Coruña, Almería, Asturias, Burgos, Cádiz, Ciudad Real, León y Palencia.

Esta manifestación de interés, abierta hasta el próximo 15 de junio, invita a los agentes interesados a aportar información sobre proyectos técnica y ambientalmente viables que puedan contribuir al desarrollo socioeconómico de las zonas de transición justa, indicando, entre otros aspectos, información sobre la tecnología propuesta, el grado de madurez del proyecto, cómo han tenido en cuenta la sensibilidad ambiental en su planteamiento y los beneficios sociales y económicos locales del proyecto.