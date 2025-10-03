El Gobierno lanzará una revisión de la normativa vigente para impulsar el autoconsumo colectivo

La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, inaugura la jornada ‘Autoconsumo, actualizar para seguir creciendo’ organizada el 3 de octubre de 2025 en el salón de actos del Complejo Ministeria - A. Pérez Meca - Europa Press

Se plantean nuevas modalidades de autoconsumo colectivo y se prevé ampliar a 5 kilómetros la distancia máxima entre generación y consumo

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) - El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico lanzará en los próximos días a audiencia pública una propuesta de real decreto para revisar la normativa vigente del autoconsumo de energía eléctrica, con el objetivo de otorgarle un nuevo impulso, especialmente en las modalidades compartidas.

Con estas modificaciones regulatorias el Ejecutivo espera así facilitar el despliegue del autoconsumo colectivo y eliminar las barreras detectadas, con vistas a alcanzar el objetivo del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2023-2030 de disponer de 19 gigavatios (GW) de autoconsumo al final de la década.

En declaraciones a la prensa antes de la inauguración de la jornada 'Autoconsumo, actualizar para seguir creciendo', la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, aseguró que el autoconsumo "es uno de los grandes éxitos de la transición energética en nuestro país".

En concreto, el autoconsumo de electricidad se ha multiplicado por 17 desde 2018, pasando de los 484 megavatios (MW) instalados que calcula el sector, a cerrar el año pasado con un total de 8.256 MW, según los datos oficiales del Ministerio.

"Yo creo que es un dato espectacular, pero a pesar de ello creemos que tenemos que seguir trabajando y eso es lo que hemos hecho. Hemos puesto encima de la mesa una consulta pública previa donde hemos recibido numerosas alegaciones por parte de los distintos agentes y por eso hoy venimos a presentar una propuesta a audiencia de real decreto donde metemos medidas importantísimas, dijo.

No obstante, con el crecimiento experimentado también han surgido nuevas necesidades y posibilidades no reflejadas en la normativa de referencia, el Real Decreto 244/2019, sobre todo en el autoconsumo compartido, el más apropiado para un país en que el sector residencial plurifamiliar se corresponde con más del 70% de las viviendas principales.

En concreto, la propuesta, para facilitar los autoconsumos colectivos, introduce nuevas modalidades, como la de excedentes compartidos, en la que el consumidor principal realiza el autoconsumo y solo comparte el excedente con otros consumidores, informó el Ministerio.

En estos casos, un centro comercial, una escuela, o un edificio público autoconsumiría lo que necesitase con una gran instalación en sus cubiertas, y compartiría sus excedentes con su entorno.

También se habilita la conexión a dos autoconsumos simultáneamente, siempre que uno sea de la modalidad individual sin excedentes y el otro un autoconsumo colectivo a través de la red; o se agiliza el cambio de una modalidad de autoconsumo a otra, que podrá ser mensual, al igual que la modificación de los coeficientes de reparto de energía entre los consumidores.

EL GESTOR DEL AUTOCONSUMO.

Además, se contempla la figura del gestor del autoconsumo, una persona física o jurídica que represente los intereses de los consumidores asociados a un autoconsumo y realice en su nombre las actuaciones necesarias para el buen funcionamiento del sistema. Esta figura puede desempeñar una función clave en las comunidades energéticas y sus relaciones internas y externas.

Asimismo, la propuesta regulatoria incluye varias medidas técnicas relativas a la conexión de las instalaciones y los puntos de medida, la modificación de las facturas remitidas a los autoconsumidores acogidos al mercado regulado, el PVPC -deberán incluir la producción de la instalación y su reparto-, y la obligación de dar acceso a los datos de generación del autoconsumo en las mismas plataformas donde el consumidor puede consultar sus datos de consumo.

También se plantea aumentar la distancia máxima entre el consumo y la generación desde los dos kilómetros fijados en la actualidad hasta los cinco kilómetros, siempre que la instalación productora de energía sea menor de cinco megavatios (MW) y esté ubicada en edificios, estructuras artificiales o suelo industrial.