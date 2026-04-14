El Gobierno pide a la CNMC recomendaciones sobre los márgenes de empresas de carburantes para fijar medidas

La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández Vicién, a 17 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha autorizado solicitar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la elaboración de recomendaciones sobre cómo evolucionan los márgenes empresariales de las comercializadoras de combustibles para que puedan servir de base a la hora de elaborar nuevas medidas.

Así, el Ejecutivo busca evaluar el desempeño de los ingresos de las empresas correspondientes al comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos, y productos similares, y al comercio al por menor de combustible para la automoción en establecimientos especializados, en medio de las consecuencias económicas por el conflicto de Oriente Próximo.

Esta petición se enmarca dentro de las medidas anticrisis aprobadas por el Gobierno que canalizan hasta 5.000 millones de euros y que emplazan a la CNMC a publicar un estudio sobre el funcionamiento del mercado de distribución y comercialización de carburantes.

Entre otras medidas, se ha tratado de aumentar la transparencia en la venta minorista de carburantes, con la publicación semanal de la evolución de los precios en las estaciones de servicio, disponible en la web de la CNMC.