El Gobierno prepara la primera de las subastas de cogeneración por 600 MW para noviembre

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MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico prepara la celebración de una subasta de 600 megavatios (MW) de cogeneración de alta eficiencia durante el próximo mes de noviembre.

El gabinete dirigido por Sara Aagesen ha lanzado a audiencia pública, hasta el 15 de septiembre, la propuesta de resolución de la que será la primera de las dos subastas previstas entre este año y el siguiente, por un total de 1.200 MW, bien para renovar el parque de cogeneración existente, bien para nuevas instalaciones.

La propuesta de resolución por la que se convoca la primera subasta para el otorgamiento del régimen retributivo específico a instalaciones de cogeneración de alta eficiencia al amparo de lo dispuesto en la orden TED/672/2026, plantea la fecha de celebración de la subasta, el calendario ampliado para su consecución, las especificaciones de detalle y los formularios de participación, informó el Ministerio.

La subasta, organizada por el Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad y supervisada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, tendrá 10 productos o cupos de potencia, en función de la tipología de las instalaciones.

500 MW PARA CENTRALES DE GAS Y 95 MW PARA PLANTAS DE BIOMASA.

En concreto, un total de ocho de los productos para centrales de gas, que suman 505 MW, y los otros dos productos para plantas de biomasa, con 95 MW.

El tamaño de los cupos, adaptados a las especificidades tecnológicas, abarca desde los 2 MW hasta los 100 MW para las cogeneraciones de gas, y desde los 30 MW hasta los 65 MW para las de biomasa.

REAL DECRETO APROBADO EN JUNIO.

A finales del pasado mes de junio, el Consejo de Ministros, a petición del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, aprobó el Real Decreto que establece el marco de las convocatorias para el otorgamiento del régimen retributivo específico a instalaciones de cogeneración, mediante la adjudicación de 1.200 MW de potencia con el objetivo de renovar el parque de cogeneración industrial existente en España.

El sector cogenerador venía demandando la necesidad de estas demandas, tras estimar una pérdida del 50% de su capacidad de cogeneración industrial, pasando de aportar el 12% de la electricidad nacional al 6%, y después de abocar a más de 300 plantas -unos 2.000 MW- al cierre al agotar su vida útil retributiva sin que llegara el marco regulatorio prometido para su renovación.

El pasado mes de enero, la Comisión Europea dio luz verde al plan español en ayudas públicas para apoyar la producción de electricidad en nuevas o modernizadas plantas de cogeneración de alta eficiencia, desbloqueando así el camino hacia estas subastas.