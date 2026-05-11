Grenergy cierra una financiación de 228 millones para un proyecto de 342 megavatios solares en Chile

Planta Monte Águila - GRENERGY

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

Grenergy ha cerrado una financiación sénior sin recurso por un importe de 268 millones de dólares (227,9 millones de euros), incluyendo líneas de crédito, para la planta de Monte Águila, con una capacidad de 342 megavatios (MW) solares y 1.034 megavatios hora (MWh) de almacenamiento que pertenece a la plataforma Central Oasis, ubicada en Chile.

La financiación ha sido suscrita con un sindicato internacional de bancos liderado por BNP Paribas como banco coordinador y en el que también han participado KFW IPEX- BANK, Coöperatieve Rabobank, Natixis y The Bank of Nova Scotia, según ha trasladado la energética en un comunicado este lunes.

Esta nueva transacción se suma a las financiaciones sin recurso firmadas por Grenergy previamente para el desarrollo de las plantas híbridas de Gran Teno, Tamango y Planchón, que constituyen las tres primeras fases de la plataforma Central Oasis en Chile.

En conjunto, la compañía ha logrado cerca de 2.000 millones de dólares (1.700 millones de euros) en financiación sin recurso para el conjunto de sus plataformas Oasis, que incluyen: Oasis de Atacama, en el norte de Chile, y Central Oasis, en las regiones de Gran Teno, Maule y Aysén. El proyecto dispone además de un acuerdo de venta de energía solar (PPA) diurno por un periodo de 12 años.

Adicionalmente, gran parte de la energía restante será comercializada a través de GR Power, la filial de comercialización energética de Grenergy en Chile. Grenergy ha destacado que Central Oasis representa una de las "principales apuestas" de la firma en Chile, con una capacidad total prevista de 1,1 GW solares y 4 GWh de almacenamiento, y una inversión estimada de 900 millones de dólares (766 millones de euros).

"Esta plataforma, con entrada en operación prevista para los años 2026 y 2027, nace con el objetivo de replicar el exitoso modelo de hibridación solar-almacenamiento desarrollado por Grenergy en Oasis de Atacama, una de las mayores plataformas de baterías del mundo y la primera de Latinoamérica", ha subrayado, apuntando que el próximo día 27 de mayo actualizará su plan de inversión hasta 2028 con nuevos proyectos tanto híbridos como de Greenbox, su plataforma de 'stand-alone' en Europa.

El consejero delegado de la multinacional, David Ruiz de Andrés, ha afirmado que "lograr casi 2.000 millones de dólares de financiación para sus plataformas Oasis en Chile en solo 18 meses demuestra la solidez de su modelo y su capacidad de ejecutar proyectos a gran escala". "Ahora queremos llevar este éxito a Europa", ha concluido.