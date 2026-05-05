Las importaciones de crudo en España caen un 13,8% en marzo y Oriente Medio cubre el 4,8% del suministro

Archivo - Una persona echa combustible, a 4 de marzo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El repunte del precio del petróleo (crudo Brent) tras la escalada de tensión y nuevos ataques en Oriente Próximo está trasladándose a los carburantes. Las esti - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

Las importaciones de crudo a España se situaron en 4,578 millones de toneladas en marzo, con un descenso del 13,8% con respecto al mismo mes del año pasado y con las llegadas desde Oriente Medio representando apenas el 4,8% del total del suministro, según datos de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores).

En concreto, el crudo que llegó a España en el tercer mes de 2026, con el conflicto bélico en Irán habiendo ya estallado prácticamente un mes antes tras el ataque de Israel y Estados Unidos el 28 de febrero, con origen de Oriente Medio ascendió a 222.000 toneladas, un 54,6% menos que en el mismo mes del año anterior y un 70% menos que en el pasado mes de febrero.

Oriente Medio es la principal zona afectada ahora por el conflicto en Irán y que ha salpicado al comercio por el estrecho de Ormuz, uno de los puntos más importantes del mundo para el transporte marítimo, ya que por allí pasa el petróleo y el gas procedente de los países del Golfo, circulando en torno a una quinta parte del petróleo mundial.

El crudo llegado de esa zona el pasado mes de marzo procedió todo de Arabia Saudí, mientras que el procedente de Irak, el otro principal país de la zona que suministra crudo a España, se redujo a cero.

LIBIA, PRINCIPAL SUMINISTRADOR EN EL MES.

Mientras, Libia, con 721.000 toneladas y 15,8% del total, se situó como principal suministrador de crudo a España en marzo, con un aumento interanual del 47,3%; seguido de México, con 708.000 toneladas y el 15,5% del total); y Brasil, con 689.000 toneladas y el 15% del total.

En el mes se importaron 27 tipos de crudo originarios de 14 países. Estados Unidos, con 623.000 toneladas, fue el cuarto máximo suministrador del crudo a España en marzo, con el 13,6% del total llegado.

Por su parte, las importaciones de crudo de los países miembros de la OPEP disminuyeron en el mes un 12,6% frente a marzo y representaron el 44% del total. Únicamente aumentaron interanualmente las entradas de crudo procedentes de Libia (+47,3%) y Nigeria (+3,4%). Las entradas de crudo de los países No-OPEP disminuyeron en el mes (-14,7%), y representan el 56% del total.

Por áreas geográficas, África fue la principal zona de abastecimiento en el mes, con el 38% del total, por delante de América del Norte (31,8%), América Central y del Sur (22,1%), Oriente Medio (4,8%) y Europa y Euroasia (3,3%).