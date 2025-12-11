La instalación de autoconsumo en hogares cae un 15% en el tercer trimestre, pero aumenta un 25% en comercios

Archivo - Una placa solar - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ritmo de instalaciones de autoconsumo en hogares ha proseguido su caída, con un descenso del 15% en el tercer trimestre con respecto al trimestre anterior, aunque en los comercios ha registrado un incremento del 25% y las instalaciones en la industria se han mantenido estables, según datos de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF).

En un comunicado, UNEF señaló así que el ritmo de crecimiento sigue estando "muy por debajo" de los objetivos del Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC), que busca alcanzar los 19 gigavatios (GW) instalados en 2030.

La patronal fotovoltaica confía en que el nuevo Real Decreto de autoconsumo, del que se espera el texto definitivo el próximo año, ayude a "solventar los escollos administrativos actuales y proporcione incentivos adecuados para que continúe su avance".

En este sentido, UNEF aplaudió los cambios ya anunciados que introducirá -como la ampliación de la distancia desde la generación al consumo de 2 a 5 kilómetros o la creación de la figura del gestor de autoconsumo, entre otros-, pero recordó "la importancia" de incorporar también otras reclamaciones del sector, como medidas que simplifiquen la tramitación administrativa, premien la inversión en estas soluciones, y maximicen el ahorro que pueden proporcionar, reduciendo el término fijo de la factura eléctrica.

El director general de UNEF, José Donoso, señaló que la fotovoltaica es ya "la forma más barata de generar energía en el país" y que ciudadanos, comercios e industria quieren apostar por soluciones de autoconsumo que les ayuden a ahorrar en costes eléctricos y a reducir su impacto ambiental, para lo que es necesario "ponérselo fácil".

"Esperamos que el nuevo real decreto solucione las barreras identificadas y nos ayude a avanzar en este objetivo común", dijo al respecto.